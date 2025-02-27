Почему двери в квартирах хрущевок открывались таким образом, объясняет 24 Канал.

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Ради пожарной безопасности

Главная причина такого планирования– пожарная безопасность. Если бы в доме произошло возгорание или другая чрезвычайная ситуация, и люди в панике начали наспех выбегать из своих квартир, открывая при этом дверь наружу, то могло бы произойти массовая блокировка друг друга.

Поэтому дверь, которые открываются внутрь, позволяли людям быстрее эвакуироваться, не создавая препятствий другим. А спасателям или медикам было легче выбить такую дверь в случае необходимости спасения жителей.

Чтобы сэкономить

Кроме того, возможным фактором влияния была экономия пространства. Ведь хрущевки строили быстро и дешево., поэтому каждый квадрат жилья имел значение. Лестничные клетки в советских домах были узкими. Поэтому дверь, которые открывались наружу, не оставляли бы простора для комфортного передвижения.

Например, двум соседям выйти из своего жилья одновременно было бы сложно. Открытие двери внутрь помогало избегать таких неудобств.

Заметим, что во времена Брежнева дома строили уже с более просторными лестничными площадками. Там можно было открыть дверь наружу.



Двери в хрущевках открывались внутрь / Фото из открытых источников

Чтобы милиции было легче

Кроме того, есть теория, что дверь в квартирах советского образца открывалась внутрь, чтобы милиция или КГБ могли легче выбить их, когда, например, пришли с обыском.

И действительно, такие двери проще сломать. Однако эта версия больше похожа на городскую легенду, чем официальное объяснение строительных норм.

Справка. Хрущевки – преимущественно 5-этажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода. Их в СССР начали массово строить во время правления Никиты Хрущева. Отсюда и название.