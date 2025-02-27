Чому двері у квартирах хрущовок відкривалися у такий спосіб, пояснює 24 Канал.
Читайте також Була в частині квартир: з якою метою в хрущовках робили "таємну кімнату"
Заради пожежної безпеки
Головна причина такого планування – пожежна безпека. Якби у будинку сталося займання чи інша надзвичайна ситуація, і люди в паніці почали поспіхом вибігати зі своїх квартир, відкриваючи при цьому двері назовні, то могло б статися масове блокування один одного.
Тому двері, які відкриваються всередину, дозволяли людям швидше евакуюватися, не створюючи перешкод іншим. А рятувальникам чи медикам було легше вибити такі двері у випадку необхідності порятунку мешканців.
Щоб зекономити
Крім того, можливим фактором впливу була економія простору. Адже хрущовки будували швидко й дешево, тому кожен квадрат помешкання мав значення. Сходові клітки у радянських будинках були вузькими. Тому двері, які відкривалися назовні, не залишали б простору для комфортного пересування.
Наприклад, двом сусідам вийти зі свого житла водночас було б складно. Відкриття дверей всередину допомагало уникати таких незручностей.
Зауважимо, що в часи Брежнєва будинки будували вже з просторішими сходовими майданчиками. Там можна було вільно відчиняти двері назовні.
Двері у хрущовках відкривалися всередину / Фото з відкритих джерел
Щоб міліції було легше
Крім того, є теорія, що двері у квартирах радянського зразка відкривалися всередину, аби міліція або КДБ могли легше вибити їх, коли, наприклад, прийшли з обшуком.
І справді такі двері простіше зламати. Однак ця версія більше схожа на міську легенду, ніж офіційне пояснення будівельних норм.
Довідка. Хрущовки – переважно 5-поверхові панельні й цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу. Їх у СРСР почали масово будувати під час правління Микити Хрущова. Звідси й відповідна назва.