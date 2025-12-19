Переуступка квартиры в новостройке: что проверить и как приобрести жилье без рисков

Покупка квартиры по переуступке прав часто рассматривается как возможность сэкономить на первичном рынке жилья или приобрести квартиру в популярном жилом комплексе. Сделка требует внимательной проверки документов и понимания всех этапов оформления.

Что такое переуступка квартиры и как она работает?

Переуступка квартиры означает передачу прав требования на будущее жилье от первичного инвестора другому лицу, пишет 24 Канал со ссылкой на РИЕЛ.

Смотрите также Покупка квартиры во Львове: как выбрать район и не переплатить

Важно! Покупатель не получает квартиру в собственность сразу, а вступает в инвестиционные отношения с застройщиком вместо предыдущего инвестора. После завершения строительства именно покупатель оформляет право собственности на квартиру.

Такой формат сделки обычно используется, когда инвестор продает квартиру еще до ввода дома в эксплуатацию. Для покупателя это способ приобрести жилье на другом этапе строительства и с другими условиями, чем в отделе продаж застройщика.

Какие преимущества и риски имеет покупка по переуступке?

Среди основных преимуществ стоит отметить более низкую стоимость по сравнению с ценами застройщика на финальном этапе продаж. Также переуступка позволяет купить квартиру в комплексе, где официально уже нет свободных вариантов.

Риски связаны с тем, что покупатель получает право требования, а не готовое жилье. Возможны дополнительные расходы, в частности плата застройщику за оформление переуступки и нотариальные услуги. Если первичный инвестор не выполнил финансовые обязательства, эти вопросы придется решать новому покупателю.

Что нужно проверить перед покупкой квартиры по переуступке?

Перед подписанием договора стоит проверить такие моменты:

наличие у застройщика прав на земельный участок и разрешительных документов на строительство;

условия первичного договора, в частности разрешена ли переуступка прав;

полноту оплат за квартиру со стороны инвестора и отсутствие задолженностей;

согласие застройщика на переуступку конкретного объекта;

отсутствие обременений или ограничений в отношении квартиры.

Такой перечень поможет снизить риски и избежать проблем уже после заключения сделки, отмечают в агентстве недвижимости "Маяк".

Как оформляется переуступка и какие документы нужны?

Для начала надо найти объект, который вы бы хотели приобрести и проверить реально ли первичный инвестор владеет правами на квартиру.

Убедитесь, что застройщик имеет все необходимые разрешения на строительство и придерживается сроков. Также договор переуступки должен быть согласован с застройщиком.

Оформление происходит путем подписания договора уступки прав, который удостоверяется нотариусом. Покупатель готовит паспорт, идентификационный код и, при необходимости, согласие супругов. Продавец предоставляет договор с застройщиком и документы, подтверждающие оплату квартиры.

Сколько может стоить оформление прав собственности?