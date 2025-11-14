Жилье для ВПЛ: как стать на квартирный учет в 2025 году

Внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье из-за войны или не имеют собственного жилья, имеют право стать на квартирный учет. Это первый шаг, чтобы получить временное жилье от государства.

Кто может стать на квартирный учет?

Постановка на учет доступна для людей, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица и не имеют собственного жилья или проживают в помещении, которое разрушено или непригодно для жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Смотрите также Серьезное препятствие: тысячи украинцев рискуют потерять компенсацию за разрушенное жилье

Обратите внимание! Первоочередное право на учет имеют многодетные семьи, беременные женщины, лица с инвалидностью и люди пенсионного возраста. Даже если вы сменили место жительства, но остаетесь ВПЛ, это не является помехой для квартирного учета.

Где и как подавать заявление?

Заявление на постановку на квартирный учет можно подать в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания или в исполнительный орган местного совета или районной или областной военной администрации.

Обращаться можно лично или через уполномоченного представителя. Важно помнить, что решение о постановке на учет или отказе принимается в течение одного рабочего день после подачи документов.

Какие документы нужны?

Для постановки на учет нужно:

подать заявление;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

справку ВПЛ.

Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие состав семьи, такие как свидетельства о рождении детей или свидетельство о браке, и подтверждение первоочередного права, например, справки об инвалидности, многодетность или акт обследования жилья, если оно разрушено или непригодно для проживания.

Почему могут отказать?

Включить в список могут только тех, чьи жилищные условия не соответствуют нормам, жилье находится на временно оккупированных территориях и разрушено.

Отказать могут если документы неправильные или представлены не все. Жилье предоставляется временно – обычно на год с возможностью продления, если статус ВПЛ остается, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Каких советов следует придерживаться?

Чтобы процесс постановки на квартирный учет прошел без нервов, стоит прежде всего проверить, внесены ли вы в базу ВПЛ. Также важно сохранять документы, подтверждающие состояние жилья, которое оставили, особенно если оно разрушено или непригодно для проживания.

Важно! Заявление следует подавать именно по месту фактического пребывания, а все копии документов проверять на правильность и соответствие оригиналам. Необходимо получить подтверждение регистрации вашего заявления, ведь это является официальным доказательством обращения.

Избегайте устных договоренностей без документального подтверждения, а в случае отказа помните, что имеете право обжаловать решение, в частности через административный суд.

Кто может получить бесплатное жилье?

В 2025 году социальное жилье могут получить люди с инвалидностью, сироты, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и другие категории, которые не имеют собственного жилья или находятся в сложных условиях.