После смерти владельца квартиры недвижимость не всегда переходит только детям или супругу. Если завещания нет, право на наследство определяется в соответствии с установленной законом очередностью родства. При этом у наследников есть шесть месяцев, чтобы заявить о своих правах.

Как поступить, чтобы не утратить права на жилье

Оформление недвижимости после смерти родственника требует четкого соблюдения сроков, особенно при отсутствии завещания. В такой ситуации жилье распределяется между родственниками по закону в четко определенной последовательности, что напомнили в Центре правовой помощи. Нарушение установленных процедур или пропуск сроков грозит потерей прав на имущество или изнурительными судебными тяжбами.

Кто стоит первым в очереди на наследственную недвижимость

Если наследодатель не оставил завещания или документ признан недействительным, имущество распределяется по пяти очередям родства в соответствии со статьями 1258–1267 Гражданского кодекса Украины. Каждая следующая очередь получает право на недвижимость только в случае полного отсутствия, отказа или отстранения предшественников.

К первой очереди относятся дети умершего (включая усыновленных и рожденных вне зарегистрированного брака), вот тот из супругов, кто пережил наследодателя, а также родители. По общему правилу квадратные метры делятся между ними в абсолютно равных долях, однако нотариус обязательно выделяет долю в совместном имуществе супругов, если жилье приобреталось в браке.

Если ребенок умер раньше наследодателя, вступает в силу наследование по праву представительства: долю отца или матери имеют право унаследовать внуки.

Что еще могут претендовать очереди на квартиру

Когда наследников первой очереди нет, право переходит дальше:

Вторая очередь: родные братья, сестры, а также дедушки и бабушки с обеих сторон.

родные братья, сестры, а также дедушки и бабушки с обеих сторон. Третья очередь: родные дяди и тети.

родные дяди и тети. Четвертая очередь: лица, проживавшие с наследодателем в одной семье не менее 5 лет до момента его смерти (наличие совместного проживания придется подтверждать документально или через суд).

лица, проживавшие с наследодателем в одной семье не менее 5 лет до момента его смерти (наличие совместного проживания придется подтверждать документально или через суд). Пятая очередь: прочие родственники до шестой степени родства и иждивенцы умершего (нетрудоспособные лица, для которых помощь умершего была единственным средством к существованию более 5 лет).

В какие сроки необходимо обязательно уложиться

Общий срок для принятия наследства составляет ровно шесть месяцев с момента открытия наследства – дня смерти лица или объявления его умершим. Распространенная ошибка – ждать истечения полугода и только тогда обращаться к нотариусу: подавать заявление необходимо именно в течение этого шестимесячного срока.

Стоит помнить, что военное положение не приостанавливает автоматически этот срок. Исключение составляют наследники, которые постоянно проживали и были зарегистрированы вместе с умершим на момент смерти, а также несовершеннолетние и недееспособные лица – они считаются принявшими наследство автоматически, если не написали письменный отказ. Однако для регистрации права собственности на квартиру визит к нотариусу все равно неизбежен.

Как выглядит пошаговый алгоритм переоформления квартиры

Чтобы получить полное право распоряжаться недвижимостью, необходимо пройти четыре последовательных шага:

Обращение к нотариусу: подайте заявление о принятии наследства государственному или частному нотариусу (во время военного положения это разрешено делать у любого нотариуса Украины независимо от места проживания умершего). Сбор пакета документов: подготовьте свидетельство о смерти, свой паспорт, РНОКПП, подтверждение родственных связей (свидетельства о рождении или браке), правоустанавливающие документы на квартиру (договор купли-продажи, дарения или свидетельство о праве собственности) и экспертную оценку для уплаты налогов (если наследники не относятся к первой очереди с нулевой ставкой). Получение свидетельства: по истечении 6 месяцев со дня смерти нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Регистрация недвижимости: нотариус вносит данные в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, после чего вы становитесь полноправным собственником.

Что делать в случае пропуска сроков или споров

Если пропущено полгода, есть два выхода из ситуации: получить письменное согласие других наследников, которые своевременно подали заявления, или обращаться с иском в суд. Суд предоставит дополнительный срок только при наличии весомых, объективных препятствий (тяжелая болезнь, военная служба), а простое незнание норм закона уважительной причиной не признается.

Когда на одну квартиру претендуют несколько наследников и они не могут согласовать доли мирным путем, спор решается судом с определением долей каждого претендента.

Кстати, если наследников не осталось, то имущество умершего считается отумершим. Для такого признания имущества община должна обратиться в суд с соответствующим заявлением. Соответственно, в дальнейшем имущество переходит в собственность территориальной общины.