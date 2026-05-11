Единственное жилье украинцев могут забрать за долги: какая сумма стала критической

Украинцы с большими долгами могут потерять даже единственное жилье, однако это касается далеко не всех случаев. Закон позволяет принудительную продажу квартиры или дома только после превышения определенного порога долга.

За какие долги могут забрать единственное жилье?

В 2026 году единственное жилье могут принудительно продать только тогда, когда сумма долга превышает 50 минимальных зарплат. То есть когда сумма задолженности превышает 432 тысячи гривен, объясняет Министерство юстиции.

Если долг меньше, квартиру или дом не могут принудительно продать даже в рамках исполнительного производства. Такие ограничения действуют независимо от типа задолженности.

Само наличие долга еще не означает автоматической потери недвижимости. Для принудительной продажи нужно решение суда и официальное исполнительное производство. Кроме того, сумма задолженности может вырасти из-за пени, штрафы и исполнительный сбор.

Но основанием для открытия производства могут стать:

просроченные кредиты;

ипотечные долги;

невыполненные судебные решения;

другие крупные финансовые обязательства.

К слову, ранее порог был ниже и составлял примерно 20 минимальных зарплат. Поэтому риск потери жилья возникал уже при долгах более 170 – 180 тысяч гривен.

Кого закон дополнительно защищает от потери жилья?

Во время военного положения в Украине действуют дополнительные ограничения для отдельных категорий граждан. В частности, нельзя принудительно взимать жилье у военнослужащих. Такая норма будет действовать и еще в течение года после завершения военного положения.

Отдельные ограничения действуют и по делам, где в квартире или доме зарегистрированы дети. В таких ситуациях суды подробнее проверяют обстоятельства дела перед принятием решения.

Самостоятельно выселить человека из единственного жилья никто не может. Такие вопросы решают исключительно через суд. После судебного решения недвижимость могут выставить на продажу в рамках исполнительного производства, а полученные средства направят на погашение долга. Если долг длительное время не погашать, к основной сумме могут добавляться пеня, штрафы и исполнительный сбор.

Какие ограничения уже применяют к должникам?

Даже без изъятия жилья должники уже сталкиваются с ограничениями, рассказала Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE. Сначала исполнительная служба проверяет, имеет ли человек другое имущество или средства для погашения долга.

Прежде всего взыскание накладывают на банковские счета, автомобили, наличные или другие активы. Только если этого недостаточно, дело может дойти до квартиры или дома.

У коммерческого банка несколько шагов прежде чем перейти к обращению о взыскании единственного жилья за долги. Там есть и элементы реструктуризации. Я недавно была на такой встрече в банковской среде, они проработали все механизмы для того, чтобы не забирать жилье от людей,

– рассказала нардеп.

Когда накладывают арест на квартиру?

Если человек не выполняет решение суда или не платит задолженность, исполнитель может заблокировать квартиру, чтобы ее не продали или не переписали на другое лицо.

После наложения ареста квартира остается в собственности, однако владелец не может свободно распоряжаться жильем, а любые попытки провести сделку останавливаются на уровне реестров. Фактически арест переводит квартиру в статус "замороженного" имущества, доступ к которому ограничен на период рассмотрения дела или исполнения решения.