Почему накладывают арест на квартиру?

Арест накладывают тогда, когда нужно ограничить право владельца распоряжаться жильем до решения дела, пишет 24 Канал.

Чаще всего основанием является судебное решение. Например, арест могут наложить при рассмотрении дела или при наличии долгов. В то же время важно: ограничение вступает в силу или отменяется только после того, как судебное решение становится окончательным,

– объясняет адвокат Роман Симутин.

Если человек не выполняет решения суда или не платит задолженность, исполнитель может заблокировать квартиру, чтобы ее не продали или не переписали на другое лицо, отмечает Верховный Суд Украины.

Или когда оспаривают договор купли-продажи или возникает конфликт между несколькими претендентами на жилье. В таких случаях суд ограничивает любые действия с квартирой, чтобы сохранить ее статус до окончательного решения. Арест также применяют по уголовным делам, когда имущество должны конфисковать.

Какие ограничения возникают после ареста?

После наложения ареста квартира остается в собственности, однако владелец не может свободно распоряжаться жильем, а любые попытки провести сделку останавливаются на уровне реестров.

Нотариальные действия также блокируются, ведь система автоматически показывает ограничения. Фактически арест переводит квартиру в статус "замороженного" имущества, доступ к которому ограничен на период рассмотрения дела или исполнения решения.

Из-за ограничений невозможно:

продать или подарить квартиру;

оформить ипотеку или передать жилье в залог;

передать по наследству.

На практике это означает, что даже договоренность с покупателем не гарантирует завершения сделки, пока арест не отменят.

Как проверить наличие ареста на квартиру?

Узнать, есть ли арест или другие обременения, можно, получив информационную справку. Ее выдают государственные регистраторы, центры предоставления админуслуг или нотариусы,

– пишет Симутин.

Перед оформлением любой сделки с недвижимостью стоит проверять ее в государственных реестрах. Особенно в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Именно там фиксируют все ограничения, включая аресты. Это позволяет сразу понять риски и не потерять время на сделку, которую невозможно завершить.

Как снять арест с квартиры?

Снять арест можно только после того, как исчезает причина его наложения.

Если это долг – его нужно погасить.

Если продолжается судебный процесс – дождаться решения или обжаловать ограничения.

После этого орган или исполнитель, который наложил арест, должен оформить решение о его отмене. На основании этого документа государственный регистратор убирает запись из реестра. Без этого шага ни одна сделка не состоится, даже если все остальные документы готовы.

Могут ли забрать единственное жилье за долги?

Если в собственности есть только одна квартира или дом, его не изымают за небольшие долги. В то же время закон допускает такую возможность, когда сумма задолженности превышает установленный порог в 432 тысячи гривен и у человека нет другого имущества для ее погашения.