Самая длинная, самая короткая и самая узкая: какие улицы во Львове являются рекордсменами

Львов известен не только площадью или историческими сооружениями, но и уникальными улицами, которые отличаются среди других. Некоторые из них формировались как торговые и выездные пути, другие появились случайно, но со временем стали полноценной частью городского пространства.

Какая самая длинная улица во Львове?

Чаще всего горожане называют самой длинной улицу Городоцкую, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "То є Львів".

Ее длина – 8,5 километра, а сама улица проходит через несколько районов города, соединяя центральную часть Львова с западными окраинами. Улица сформировалась как транспортный путь в город Городок и на протяжении веков сохраняла этот статус.

Вместе с жилыми кварталами здесь сосредоточены промышленные зоны, общественные здания и торговые объекты, что делает Городоцкую одной из самых интенсивных по движению улиц города.

Улица Городоцкая в 19 и 21 веке / Фото Википедия

Интересно! В то же время в городских дискуссиях часто вспоминают Зеленую улицу, которая имеет длину 9 километров. В 19 веке Зеленая считалась престижной, где возводили имения влиятельные благородные семьи.

Какая самая короткая улица во Львове?

Противоположностью длинных магистралей является самая короткая улица Львова – улица Беляшевского. Ее длина составляет всего 30 метров.

Она соединяет соседние улицы и больше напоминает проход между домами, чем классическую городскую улицу. Несмотря на малые размеры, эта улица имеет официальный статус.

Самая короткая улица во Львове / Фото "То є Львів"

Подобные короткие улицы появлялись в результате уплотнения застройки или перепланировки старых кварталов. Они редко попадают в туристические маршруты, однако хорошо иллюстрируют, насколько разнообразной может быть структура львовского городского пространства.

Какая самая узкая улица во Львове?

Среди рекордсменов также вспоминают улицу Узкую. Как уже понятно из названия, она является самой узкой улицей города, а ее ширина составляет около трех метров, пишет издание "Фотографии старого Львова".

Самая узкая улица во Львове / Фото "То є Львів"

Улица возникла на месте старых оборонительных сооружений и сохранила средневековый масштаб застройки. Именно такие узкие улицы позволяют представить, каким был Львов в древние века, когда город только начал развиваться.

