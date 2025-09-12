Для своей ванной комнаты Леди Гага выбрала один "интересный тренд" – пышную люстру, которую мы обычно привыкли видеть в гостиных. Ввиду этого, дизайнеры не могли оставить интерьер в доме певицы без внимания.

Ванная комната знаменитости очень роскошная – все выполнено в белом цвете с добавлением мрамора и позолоты. Правда, назвать помпезным сложно, он просто выполнен в изысканном классическом стиле, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Интересно Кухня Евы Лонгории: какая одна простая деталь добавляет ей заметной роскоши

Какая ванная комната у Леди Гаги?

Золотой и белый мрамор, зеркало в стиле ар-деко с эстетикой старого Голливуда, большая люстра – это все создает атмосферу роскоши в ванной комнате Леди Гаги.

Но больше всего дизайнеры акцентируют именно на люстре. Эксперты говорят, что выбрать ее было лучшим решением певицы. Даже если бы интерьер был бы проще и выполнен в других цветах, эстетика роскоши присутствовала бы. Так что похожую атмосферу можно повторить в любом интерьере.

"Однако есть несколько вещей, которые вам следует знать, прежде чем устанавливать люстру. Любой подвесной светильник нужно располагать по меньшей мере на 2,4 метра до края ванны. Идея в том, что когда вы будете заходить или выходить из ванны и случайно поскользнетесь, светильник – это не то, за что вы должны хвататься. Его можно случайно сорвать и поразить себя током", – говорит дизайнер из Атланты Дженни Томас Ворнер.

Следующее, что следует учесть, – это выбор люстры с учетом размера ванной комнаты. "Если это небольшое пространство, я бы рекомендовала убедиться, что ваш светильник имеет влагозащитную защиту. Пар в ванной комнате может повредить патрон, из-за чего лампочки не будут светить", – объяснила Дженни.

Если ванная комната больше, например у Леди Гаги, то можно пользоваться прибором для сухого испарения, поскольку там больше места для рассеивания пара.

Какая ванная комната у Дженнифер Энистон?

В доме актрисы есть две ванные комнаты: одна – закрытого типа, а одна – полуоткрытая с видом на сад. Именно эта планировка не оставила ни дизайнеров, ни фанатов знаменитости без внимания.

В центре спа-пространства стоит прямоугольная мраморная ванна, рядом слева расположен деревянный столик с вазоном, а справа – табурет для безделушек, а есть установленная фурнитура для полотенец. Если посмотреть на ванную комнату изнутри, то кажется, что она как будто часть сада.