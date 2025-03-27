Эксперты назвали эту ванную комнату домашним спа-центром. Владельцы домов, у кого есть озелененный задний двор, могут обустроить нечто похожее, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

Интересно Гостиная Гвинет Пэлтроу: что делает ее вроде бы обычную комнату такой уютной

Ванная открытой планировки с видом на сад

Если взглянуть на фото, которое опубликовал звездный дизайнер Стивен Шедли, то может показаться, что ванная комната Дженнифер Энистон расположена под открытым небом. Это ощущение не случайно, ведь задачей дизайнеров и было создать пространство, как будто являющееся частью природы.

В центре стоит прямоугольная мраморная ванна, рядом слева расположен деревянный столик с вазоном, а справа – табурет для ванных мелочей, а также установлена фурнитура для полотенец. Все это окружено пышной зеленью, которая просматривается со двора, и контрастирует с твердым каменным материалом.

Бетон с мозаичной плиткой или кедром являются лучшими материалами для ванны, поскольку они наиболее естественные и напоминают давние времена, когда глубокие ванны были нормой,

– говорит американский специалист по подбору ванн Карен Ларсон.

Большинство экспертов убеждена, что камень является прекрасным выбором для ванных комнат, где задачей является создать роскошную атмосферу.

Дженнифер Энистон показала обе ванные комнаты: видео

Интересно, что сад актрисы также нестандартный. Это настоящий тренд, который дизайнеры наблюдают в течение последних нескольких месяцев.

Он обустроен в стиле сада дзен – японского "сухого" сада, напоминающего миниатюрный стилизованный пейзаж с композициями из камней, мхов, формируемых деревьев и кустов и водоемов.