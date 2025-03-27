Експерти назвали цю цю ванну кімнату домашнім спа-центром. Власники будинків, у кого є озеленений задній двір, можуть облаштувати щось схоже, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

Цікаво Вітальня Гвінет Пелтроу: що робить її начебто звичайну кімнату такою затишною

Ванна відкритого планування з виглядом на сад

Якщо поглянути на фото, яке опублікував зірковий дизайнер Стівен Шедлі, то може здатися, що ванна кімната Дженніфер Еністон розташована просто неба. Це відчуття не випадкове, адже завданням дизайнерів і було створити простір, що наче є частиною природи.

У центрі стоїть прямокутна мармурова ванна, поруч зліва розташований дерев'яний столик із вазоном, а справа – табурет для ванних дрібничок, а також встановлена фурнітура для рушників. Усе це оточене пишною зеленню, яка проглядається знадвору, та контрастує з твердим кам'яним матеріалом.

Бетон із мозаїчною плиткою або кедром є найкращими матеріалами для ванни, оскільки вони найбільш природні та нагадують давні часи, коли глибокі ванни були нормою,

– каже американська фахівчиня з підбору ванн Карен Ларсон.

Більшість експертів переконана, що камінь є чудовим вибором для ванних кімнат, де завданням є створити розкішну атмосферу.

Дженніфер Еністон показала обидві ванні кімнати: відео

Цікаво, що сад акторки також нестандартний. Це справжній тренд, який дизайнери спостерігають протягом останніх кількох місяців.

Він облаштований у стилі саду дзен – японського "сухого" саду, що нагадує мініатюрний стилізований пейзаж з композиціями з каменів, мохів, формованих дерев та кущів і водойм.