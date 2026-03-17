В Киеве разница достигает 100 тысяч долларов: как год дома меняет цены на квартиры

Весной 2026 года эксперты заметили, что цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Киеве существенно отличаются в зависимости от года застройки дома. Разница между старым жилым фондом и новостройками достигает десятков тысяч долларов.

Какие цены на однокомнатные квартиры в разных домах?

Самые дешевые однокомнатные квартиры продают в хрущевках, где средняя стоимость составляет около 45 тысяч долларов, сообщает Finance.ua со ссылкой на ЛУН.

В домах 1970 – 1990-х годов цены растут и колеблются в пределах примерно 47 – 50 тысяч долларов. Это панельные и кирпичные дома.

В новостройках после 2010 года однокомнатные квартиры стоят значительно дороже. В этом сегменте цены достигают около 80 – 95 тысяч долларов в зависимости от района и класса жилья.

А самые высокие цены зафиксировали в центре столицы в домах дореволюционной застройки. Там квартиры могут стоить от 140 тысяч долларов.

Сколько стоят двухкомнатные квартиры в зависимости от года застройки?

Разница в ценах на двухкомнатные квартиры в Киеве еще заметнее, чем для однокомнатных. Самые доступные варианты – также в хрущевках 1956 – 1969 годов, где средняя стоимость составляет около 57 тысяч долларов.

В панельных домах 1969 – 1991 годов цены растут до примерно 65 тысяч долларов, но этот сегмент все еще остается одним из самых дешевых на рынке. Резкий скачок цен демонстрирует более старая застройка. В сталинках 1918 – 1956 годов двухкомнатные квартиры стоят около 114 тысяч долларов.

В дореволюционных домах до 1918 года двухкомнатные квартиры стоят в среднем около 155 тысяч долларов, тогда как в новостройках после 2010 года – 131 тысяча долларов.

Какие цены на квартиры вторичку в Киеве?

На вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 70 тысяч долларов, двухкомнатной – 112 тысяч долларов.

Разница между районами остается существенной. Самые дешевые однокомнатные квартиры продают в Деснянском районе, где цены стартуют от около 45 тысяч долларов. В Печерском районе стоимость таких квартир может достигать 140 – 145 тысяч долларов.

Для двухкомнатных квартир разрыв также значительный. В более дешевых районах цены начинаются примерно от 70 – 80 тысяч долларов, тогда как в центральных районах превышают 150 тысяч долларов.