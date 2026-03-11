Какие перекрытия могут быть в сталинках?

Одной из главных особенностей таких домов является конструкция перекрытий, пишет 24 Канал.

В более поздних сталинках иногда использовали железобетонные плиты, однако во многих зданиях можно найти смешанные или деревянные балки, сообщает RealExpert.

За десятилетия древесина могла пострадать от влаги или грибка, поэтому во время ремонта иногда приходится полностью менять конструкцию пола.

Поэтому во время ремонта возникают ограничения. Например, тяжелую бетонную стяжку или массивные перегородки устанавливать рискованно, ведь старые перекрытия могут не выдержать такой нагрузки.

Какие проблемы могут быть с трубами?

Даже если предыдущие владельцы обновили сантехнику в квартире, риски иногда остаются в стояках между этажами. Именно эти элементы системы старые, ведь они проходят внутри конструкций дома и заменить их сложнее.

Аварии чаще случаются уже после ремонта. Потоп возникает из-за старых труб, которые не выдерживают нагрузки после установки новой сантехники.

Почему в сталинках часто приходится менять электропроводку?

Большинство таких домов проектировали во времена, когда количество электроприборов в квартирах было минимальным. Поэтому старая алюминиевая проводка не рассчитана на современную нагрузку от кондиционеров, бойлеров, электроплит или большого количества техники.

Во время ремонта владельцы часто полностью обновляют электросеть. Без модернизации одновременная работа нескольких мощных приборов может перегрузить систему.

Сталинка в Киеве / Фото приложение Bird

Какие особенности сталинок привлекают покупателей?

Несмотря на технические нюансы, сталинки остаются популярными на рынке недвижимости. Такие дома часто расположены в центральных районах городов, а толстые кирпичные стены обеспечивают хорошую шумоизоляцию.

К слову, в таких квартирах обычно высокие потолки и большие окна, что создает ощущение простора. Планировка также часто отличается от типовых домов – комнаты более изолированные, а сами квартиры очень просторные.

Хотя риелтор Марина Куць в комментарии Новости LIVE отмечает, что после войны подходы покупателей к выбору жилья меняются. По ее словам, новый рынок недвижимости больше сосредотачивается на вопросах автономности и безопасности жилья, а не только на площади или престижности дома.

