Дома, которые теряют тепло больше всего: где будут мерзнуть украинцы

Несмотря на то, что некоторые старые дома, построенные еще до середины прошлого века, могут оказаться довольно энергоэффективными благодаря толстым стенам и качественным материалам, впрочем не всем повезло с теплом. Поэтому наибольшие проблемы с удержанием тепла зимой возникают именно в типовых панельных домах советских времен.

В каком доме держится тепло хуже всего?

Эксперт Андрей Закревский рассказал для 24 Канала, что вопрос тепломодернизации домов прежде всего касается советских панельных домов.

Андрей Закревский Председатель правления ассоциации "Нефти и Газа Украины" Но несмотря на это, есть немало домов, которые были построены до времен Советской власти, и они были продуманы лучше относительно отопления. Но у них может быть печное или воздушно-тепловое отопление, – резюмирует Закревский.

Как подтверждает для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев, одна из худших теплоизоляций в домах встречается именно в панельных многоэтажках.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Это касается именно тех зданий, которые построены в конце 80-х и 90-х годов прошлого века. В то же время для энергоэффективности жилого дома не всегда поможет его утепление.

По словам эксперта Рябцева, попытка жителей что-то изменить, например, утеплить внешнюю стену одной из комнат квартиры, вряд ли способна существенно повлиять на ситуацию в целом. Дело в том, что дом все равно будет отапливать прежде всего окружающую среду, а не жителей.

Что известно о других домах?