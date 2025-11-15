Дома, которые теряют тепло больше всего: где будут мерзнуть украинцы
- Наибольшие проблемы с удержанием тепла зимой возникают в типовых панельных домах советских времен.
- Теплоизоляция в панельных многоэтажках является одной из худших.
Несмотря на то, что некоторые старые дома, построенные еще до середины прошлого века, могут оказаться довольно энергоэффективными благодаря толстым стенам и качественным материалам, впрочем не всем повезло с теплом. Поэтому наибольшие проблемы с удержанием тепла зимой возникают именно в типовых панельных домах советских времен.
В каком доме держится тепло хуже всего?
Эксперт Андрей Закревский рассказал для 24 Канала, что вопрос тепломодернизации домов прежде всего касается советских панельных домов.
Но несмотря на это, есть немало домов, которые были построены до времен Советской власти, и они были продуманы лучше относительно отопления. Но у них может быть печное или воздушно-тепловое отопление, – резюмирует Закревский.
Как подтверждает для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев, одна из худших теплоизоляций в домах встречается именно в панельных многоэтажках.
Это касается именно тех зданий, которые построены в конце 80-х и 90-х годов прошлого века. В то же время для энергоэффективности жилого дома не всегда поможет его утепление.
По словам эксперта Рябцева, попытка жителей что-то изменить, например, утеплить внешнюю стену одной из комнат квартиры, вряд ли способна существенно повлиять на ситуацию в целом. Дело в том, что дом все равно будет отапливать прежде всего окружающую среду, а не жителей.
Что известно о других домах?
Хрущевки на сегодня остается один из самых распространенных в Украине, для которых типичны 5, а реже – 4, 6, 9 или 10 этажей. На лестничной площадке преимущественно по 3 – 4 квартиры, которые в зависимости от проекта могут кардинально отличаться планировкой.
Известно, что хрущевки в Украине строили с 1957 по 1985 год, а первую построили на переулке Леопольда Ященко (1957 год). Этот дом имел очень маленькие квартиры с кухнями площадью 4 квадрата.