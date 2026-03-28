Обмен жилья между родственниками: как вместо 10% налога заплатить всего 1%

Обмен жилья между родственниками может позволить почти не платить налоги, но только при правильной сделке. Если изменить состав участников или порядок передачи имущества, вместо льгот придется платить стандартные 5% и военный сбор.

Какие способы обмена жилья используют родственники?

Есть несколько способов оформления таких сделок, пишет юрист Сергей Богун на платформе "Юристы UA".

Один из самых распространенных вариантов – дарения доли между супругами, после чего происходит обмен с другим родственником. В результате все операции проходят между родственниками первой степени. Также используют прямой договор мены, когда стороны сразу обмениваются жильем. Другой вариант предусматривает несколько договоров дарения, когда недвижимость поэтапно переходит между членами семьи.

Когда налоги действительно можно не платить?

Налоговые льготы действуют, если недвижимость передается между родственниками первой степени. К ним относятся родители, дети и супруги.

В таких случаях не уплачивается налог на доходы физических лиц и военный сбор. Остается только государственная пошлина, которая составляет около 1% стоимости жилья. Именно поэтому сделки стараются структурировать так, чтобы избежать участия других родственников.

Когда придется платить 5% и больше?

Если в сделке участвует родственник не первой степени, льготы не применяются. Например, зять или невестка не входят в эту категорию.

В таком случае нужно уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5 % военный сбор. Это правило действует как для дарения, так и для обмена, потому что такие операции считаются получением дохода.

Как срок владения влияет на налоги?

Отдельно учитывается срок владения имуществом. Если недвижимость находится в собственности более трех лет и это первая операция за год, налог на доходы не начисляется, отмечается в Налоговом кодексе.

Если срок меньше, применяется стандартная ставка. В то же время для наследственного имущества ограничения по трем годам не действует.

Почему обмен могут обложить налогом как продажу?

Обмен жилья приравнивается к отчуждению имущества. Поэтому к нему применяются те же правила, что и к продаже.

Если объекты имеют разную стоимость, налог могут начислить на разницу между ними. Это особенно важно учитывать при оценке недвижимости.

Какие дополнительные расходы возникают даже без налогов?

Даже если налоги не начисляются, сделка предусматривает обязательные расходы:

государственная пошлина около 1% от стоимости жилья;

услуги нотариуса;

проведение оценки недвижимости.

Эти расходы необходимы для оформления договора и регистрации права собственности.

