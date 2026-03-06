Опасная перепланировка в хрущевке: какие стены категорически нельзя трогать

В хрущевках владельцы квартир часто пытаются изменить планировку, чтобы сделать жилье более удобным. Однако некоторые популярные идеи ремонта могут быть опасными для конструкции дома и нарушать строительные нормы.

Перед перепланировкой важно знать, какие стены и элементы в таких квартирах категорически нельзя демонтировать или переносить, рассказывает 24 Канал.

Какие стены нельзя сносить в хрущевке?

Главное правило перепланировки – не вмешиваться в несущие стены. Именно они удерживают перекрытия и распределяют нагрузку между этажами, поэтому их повреждение может повлиять на устойчивость всего дома.

Обычно такие стены толще обычных перегородок. Если перегородки толщиной около 8 – 12 сантиметров, то капитальные стены часто имеют около 25 сантиметров или более. В то же время точно определить тип стены можно только по техническому паспорту дома или после консультации с инженером.

В 2022 году в одном из домов Харькова владелец квартиры самостоятельно снес несущую стену "чтобы сделать студию". Через три месяца появились трещины в квартирах на двух этажах выше. Восстановление стоило более 400 тысяч гривен – и оплачивал это сам владелец по решению суда, сообщает InfoLand.

Кроме несущих конструкций, нельзя демонтировать межквартирные стены или другие элементы, выполняющие конструктивную или противопожарную функцию. Нарушение таких элементов может привести к трещинам в доме или другим техническим проблемам.

Можно ли расширить санузел в хрущевке?

Еще одна распространенная идея во время ремонта – увеличить ванную комнату или туалет за счет кухни или жилой комнаты. Однако строительные нормы устанавливают четкие ограничения для таких изменений, отмечается в документе.

В частности, не разрешается переносить так называемые мокрые зоны в места, где у соседей снизу расположены жилые комнаты или кухня. Такая перепланировка создает риски затопления и нарушает санитарные нормы.

Даже качественная гидроизоляция не меняет этих требований. В случае нарушения правил владелец может получить проблемы во время проверок или при продаже квартиры.

Можно ли объединить кухню с комнатой?

Объединение кухни с жилой комнатой и создание студии, что сейчас популярны, также довольно распространенная идея. Однако и здесь есть ограничения.

Важно! Если в квартире установлена газовая плита, кухня должна быть отделена от жилой комнаты дверью или перегородкой. Это требование безопасности, связано с использованием газа.

Именно поэтому во время ремонта часто используют раздвижные двери или стеклянные перегородки, которые формально отделяют кухню. Другим вариантом может быть замена газовой плиты на электрическую.

Можно ли демонтировать вентиляционный короб?

Вентиляционные каналы в многоквартирных домах работают как общая система для всех квартир. Поэтому демонтаж вентиляционного короба категорически запрещен.

Если повредить или убрать такую конструкцию, это нарушит вентиляцию во всем доме. В результате в квартирах могут появиться посторонние запахи, повышенная влажность или плесень.

В таких случаях разрешаются лишь декоративные решения только декоративные решения – например, скрыть вентиляционный канал за мебелью или специальным коробом без изменений конструкции.

Какие изменения можно сделать без разрешения?

Несмотря на ограничения, некоторые изменения в квартире можно сделать без сложных согласований. Например, разрешается демонтировать старые встроенные шкафы или антресоли, передвинуть дверной проем в не несущей стене или объединить ванную и туалет.

Также можно заменить радиаторы, окна и другие элементы, которые не влияют на конструкцию дома. В то же время после ремонта изменения желательно внести в техническую документацию жилья.

В какое время разрешено делать ремонт в квартире?