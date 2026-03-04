Как понять, подходит ли вам жизнь в селе?

Перед переездом стоит честно оценить собственные ожидания, пишет издание DOU.

Жизнь в деревне дает больше тишины, пространства и автономности, но в то же время добавляет повседневной физической работы. Владельцам дома приходится регулярно заниматься хозяйством, мелким ремонтом и обслуживанием территории.

Айтишники советуют не романтизировать такую жизнь. В частном доме почти всегда появляются дополнительные расходы и бытовые задачи, которые в квартире часто решают коммунальные службы или управляющие компании. Поэтому важно заранее понять, комфортно ли будет жить в условиях большей самостоятельности.

Что учесть перед покупкой?

Перед покупкой дома стоит тщательно проверить инженерные системы, состояние крыши, фундамента и отопления. Также важно понять, есть ли стабильное электроснабжение и водоснабжение.

Отдельное внимание рекомендуют уделить вопросам автономности. В селах возможны перебои с электроэнергией, поэтому владельцы часто устанавливают генераторы или альтернативные источники энергии. Ну и конечно расположение дома:

Нам было важно оставаться рядом с друзьями и знакомыми. Также критическое значение имела логистика: иметь возможность быстро добраться на машине до магазинов. И удобная транспортная развязка и качественное дорожное покрытие,

– делится основатель сервиса U&Me Владислав Ветрюк.

Какой транспорт выбрать?

Наличие собственного автомобиля в селе почти обязательно. Общественный транспорт во многих населенных пунктах ходит редко или имеет ограниченный маршрут.

Машина нужна не только для поездок на работу или в город, но и для повседневных дел: закупки продуктов или поездка в больницу. Поэтому при планировании переезда важно учесть расходы на содержание транспорта.

Как сделать дом энергонезависимым?

Энергонезависимость является одним из ключевых факторов комфортной жизни за городом. Айтивци советуют заранее подумать о резервных источниках питания, системы отопления и альтернативные варианты интернета.

Такие решения помогают поддерживать работу во время перебоев с электричеством или связью. Для тех, кто работает удаленно, это позволяет избежать простоев в работе и сохранить стабильность рабочего процесса даже в случае технических проблем.

Возможно ли село без физического труда?

Жизнь в частном доме почти всегда предполагает физическую работу. Владельцы ухаживают за территорией, ремонтируют дом, занимаются отоплением или хозяйством.

Даже если не вести огород или хозяйство, определенный объем работы остается. Поэтому люди, которые переезжают в село, должны быть готовы к более активному участию в бытовых процессах.

Важно, чтобы люди, которые переезжают из города в дома без центрального водопровода или с печным отоплением, четко видели грань между ожиданиями и реальностью. Треск дров в камине – это очень романтично, но ровно до того момента, пока вам не приходится вставать посреди ночи, чтобы подбросить дров. Потому что если этого не сделать, на утро в доме будет очень холодно,

– рассказывает айтивица Ната Швед.

Ната Швед с мужем и котами / Фото DOU

Что изменится в социальной жизни

Жизнь в селе может существенно изменить социальную активность. В городах легче встречаться с друзьями, посещать события или пользоваться разнообразной инфраструктурой.

В селах таких возможностей меньше, поэтому часть общения переходит в совершенно другой формат:

Поскольку к нам ехать минимум час (а по снегу – все два), никто не приезжает на 30 минут. Друзья гостят целый день, а это значит, что можно наконец выдохнуть и переключиться от работы. Есть время на вдумчивые разговоры и посиделки, можно спокойно приготовить что-то вкусное и насладиться моментом,

– делится Владислав.

