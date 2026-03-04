Як зрозуміти, чи вам підходить життя в селі?

Перед переїздом варто чесно оцінити власні очікування, пише видання DOU.

Життя в селі дає більше тиші, простору та автономності, але водночас додає повсякденної фізичної роботи. Власникам будинку доводиться регулярно займатися господарством, дрібним ремонтом і обслуговуванням території.

Айтівці радять не романтизувати таке життя. У приватному будинку майже завжди з'являються додаткові витрати та побутові задачі, які в квартирі часто вирішують комунальні служби або керуючі компанії. Тому важливо заздалегідь зрозуміти, чи комфортно буде жити в умовах більшої самостійності.

Що врахувати перед купівлею?

Перед купівлею будинку варто ретельно перевірити інженерні системи, стан даху, фундаменту та опалення. Також важливо зрозуміти, чи є стабільне електропостачання та водопостачання.

Окрему увагу рекомендують приділити питанням автономності. У селах можливі перебої з електроенергією, тому власники часто встановлюють генератори або альтернативні джерела енергії. Ну і звичайно розташування будинку:

Нам було важливо залишатися поруч із друзями та знайомими. Також критичне значення мала логістика: могти швидко дістатися на машині до магазинів. І зручна транспортна розв'язка та якісне дорожнє покриття,

– ділиться засновник сервісу U&Me Владислав Ветрюк.

Який транспорт обрати?

Наявність власного автомобіля в селі майже обов'язкова. Громадський транспорт у багатьох населених пунктах ходить рідко або має обмежений маршрут.

Машина потрібна не лише для поїздок на роботу чи до міста, а й для повсякденних справ: закупівлі продуктів або поїздки до лікарні. Тому під час планування переїзду важливо врахувати витрати на утримання транспорту.

Як зробити дім енергонезалежним?

Енергонезалежність є одним із ключових факторів комфортного життя за містом. Айтівці радять заздалегідь подумати про резервні джерела живлення, системи опалення та альтернативні варіанти інтернету.

Такі рішення допомагають підтримувати роботу під час перебоїв з електрикою або зв'язком. Для тих, хто працює віддалено, це дозволяє уникнути простоїв у роботі та зберегти стабільність робочого процесу навіть у разі технічних проблем.

Чи можливе село без фізичної праці?

Життя в приватному будинку майже завжди передбачає фізичну роботу. Власники доглядають територію, ремонтують будинок, займаються опаленням або господарством.

Навіть якщо не вести город чи господарство, певний обсяг роботи залишається. Тому люди, які переїжджають у село, повинні бути готовими до більш активної участі в побутових процесах.

Важливо, щоб люди, які переїжджають із міста в будинки без центрального водогону чи з пічним опаленням, чітко бачили межу між очікуваннями та реальністю. Тріскіт дров у каміні – це дуже романтично, але рівно до того моменту, поки вам не доводиться вставати посеред ночі, щоб підкинути дров. Бо якщо цього не зробити, на ранок у хаті буде дуже холодно,

– розповідає айтівиця Ната Швед.

Ната Швед з чоловіком і котами / Фото DOU

Що зміниться у соціальному житті

Життя в селі може суттєво змінити соціальну активність. У містах легше зустрічатися з друзями, відвідувати події або користуватися різноманітною інфраструктурою.

У селах таких можливостей менше, тому частина спілкування переходить в зовсім інший формат:

Оскільки до нас їхати мінімум годину (а по снігу – всі дві), ніхто не приїжджає на 30 хвилин. Друзі гостюють цілий день, а це означає, що можна нарешті видихнути та перемкнутися від роботи. Є час на вдумливі розмови та посиденьки, можна спокійно приготувати щось смачне та насолодитися моментом,

– ділиться Владислав.

