Скільки українців хочуть переїхати в село?

За результатами анонімного онлайн-опитування, 55% мешканців міст замислюються над переїздом у сільську місцевість, повідомляє "Мінфін".

45% опитаних не планують переїжджати з міста. Інша частина опитаних розглядає кілька варіантів:

28% хочуть купити земельну ділянку та побудувати власний будинок;

15% планують встановити модульний будинок на своїй землі;

12% готові придбати стару хату і відремонтувати її.

Головним аргументом на користь села респонденти називають наявність власної землі та більшого простору для життя. Також важливими є тиша, менша щільність забудови та можливість облаштувати господарство.

Водночас остаточне рішення для багатьох залежить від інфраструктури. Серед ключових умов респонденти називають:

наявність роботи або можливість дистанційної зайнятості;

доступ до медицини та освіти;

якісні дороги й транспортне сполучення;

стабільні комунікації.

Без цих факторів навіть зацікавленість у переїзді не перетворюється на конкретні дії.

Що треба знати про витрати на будинок?

Окрім вартості самої ділянки чи готового житла, українцям варто враховувати витрати на ремонт і подальше утримання будинку.

У приватному будинку сума ремонту зростає через більшу площу та додаткові елементи – фасад, покрівлю, утеплення, інженерні мережі, розповіла Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу.

Для будинку площею близько 120 квадратних метрів базовий ремонт може коштувати від 720 тисяч гривень, а за використання якісніших матеріалів і складніших рішень – понад 1 мільйон гривень.

Окремо слід враховувати комунальні витрати. У приватному будинку власник самостійно покриває витрати на опалення, воду, електроенергію та обслуговування території. Взимку опалення газом будинку площею близько 70 квадратних метрів може коштувати від 2 800 гривень до 5 000 гривень на місяць залежно від утеплення.