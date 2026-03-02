Сколько украинцев хотят переехать в село?

По результатам анонимного онлайн-опроса, 55% жителей городов задумываются над переездом в сельскую местность, сообщает "Минфин".

Смотрите также На Львовщине восстановили "красную хату": что пишут в соцсетях

45% опрошенных не планируют переезжать из города. Другая часть опрошенных рассматривает несколько вариантов:

28% хотят купить земельный участок и построить собственный дом;

15% планируют установить модульный дом на своей земле;

12% готовы приобрести старый дом и отремонтировать его.

Главным аргументом в пользу села респонденты называют наличие собственной земли и большего пространства для жизни. Также важны тишина, меньшая плотность застройки и возможность обустроить хозяйство.

В то же время окончательное решение для многих зависит от инфраструктуры. Среди ключевых условий респонденты называют:

наличие работы или возможность дистанционной занятости;

доступ к медицине и образованию;

качественные дороги и транспортное сообщение;

стабильные коммуникации.

Без этих факторов даже заинтересованность в переезде не превращается в конкретные действия.

Что нужно знать о расходах на дом?

Кроме стоимости самого участка или готового жилья, украинцам следует учитывать расходы на ремонт и дальнейшее содержание дома.

В частном доме сумма ремонта возрастает из-за большей площади и дополнительных элементов – фасад, кровлю, утепление, инженерные сети, рассказала Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу.

Для дома площадью около 120 квадратных метров базовый ремонт может стоить от 720 тысяч гривен, а при использовании более качественных материалов и сложных решений – более 1 миллиона гривен.

Отдельно следует учитывать коммунальные расходы. В частном доме владелец самостоятельно покрывает расходы на отопление, воду, электроэнергию и обслуживание территории. Зимой отопление газом дома площадью около 70 квадратных метров может стоить от 2 800 гривен до 5 000 гривен в месяц в зависимости от утепления.