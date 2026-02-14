Сколько придется заплатить в доме?

В отличие от квартиры, в частном доме все расходы владелец покрывает самостоятельно. Общих платежей, таких как вывоз мусора или обслуживание придомовой территории, здесь нет вообще, рассказывает 24 Канал.

Например, за газ для дома площадью около 70 квадратных метров в зимний месяц заплатили почти 2 800 гривен. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала семья, которая переехала из квартиры в городе в дом на Прикарпатье.

Мы переехали в старый глиняный дом, которому примерно 100 лет. Сделали почти капитальный ремонт. Впрочем, мы оставили газовые сети без изменений. Сам дом имеет 3 комнаты, 2 из которых отапливаются большими газовыми конвекторами,

– рассказывает семья.

Поскольку для приготовления пищи семья пользуется электродуховкой или аэрогрилем, а воду нагревает электрический бойлер, основная часть расходов приходится именно на отопление. При этом систему обогрева даже не включали на полную мощность. Для большего дома расходы могут достигать и 5 тысяч гривен.

Поэтому, чтобы в доме коммунальные платежи были меньше, важно во время ремонта хорошо утеплять стены. Многие владельцы используют минеральную вату, чтобы сохранить тепло в помещении.

Какие коммунальные расходы в квартире?

В квартире каждый владелец платит за собственное потребление электроэнергии, воды и, при наличии индивидуального отопления, газа. Отдельно уплачиваются взносы на содержание дома и придомовой территории – именно эти расходы распределяются между всеми совладельцами.

Для квартиры площадью 85 квадратных метров средний месячный платеж за базовые коммунальные услуги в Киеве составляет около 4 554 гривен, во Львове – 3 552 гривны.

Важно! Счет за тепло может существенно колебаться. По состоянию на 2026 год тариф на отопление составляет 1 654 гривны за гигакалорию, пишет "Минфин". Поэтому для площади 85 квадратных метров платеж в холодный месяц может колебаться от 2 тысяч гривен.

Когда можно не платить за коммунальные платежи?