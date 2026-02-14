Скільки доведеться заплатити у будинку?

На відміну від квартири, у приватному будинку всі витрати власник покриває самостійно. Спільних платежів, таких як вивезення сміття чи обслуговування прибудинкової території, тут немає взагалі, розповідає 24 Канал.

Наприклад, за газ для будинку площею близько 70 квадратних метрів у зимовий місяць заплатили майже 2 800 гривень. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла родина, яка переїхала з квартири у місті до будинку на Прикарпатті.

Ми переїхали у стару глиняну хату, якій приблизно 100 років. Зробили майже капітальний ремонт. Втім, ми залишили газові мережі без змін. Сам будинок має 3 кімнати, 2 з яких опалюються великими газовими конвекторами,

– розповідає сім'я.

Оскільки для приготування їжі родина користується електродуховкою або аерогрилем, а воду нагріває електричний бойлер, основна частина витрат припадає саме на опалення. При цьому систему обігріву навіть не вмикали на повну потужність. Для більшого будинку витрати можуть сягати й 5 тисяч гривень.

Тому, щоб у будинку комунальні платежі були меншими, важливо під час ремонту добре утеплювати стіни. Багато власників використовують мінеральну вату, щоб зберегти тепло у приміщенні.

Які комунальні витрати у квартирі?

У квартирі кожен власник платить за власне споживання електроенергії, води та, за наявності індивідуального опалення, газу. Окремо сплачуються внески на утримання будинку та прибудинкової території – саме ці витрати розподіляються між усіма мешканцями.

Для квартири площею 85 квадратних метрів середній місячний платіж за базові комунальні послуги у Києві становить близько 4 554 гривень, у Львові – 3 552 гривні.

Важливо! Рахунок за тепло може суттєво коливатися. Станом на 2026 рік тариф на опалення становить 1 654 гривні за гігакалорію, пише "Мінфін". Тому для площі 85 квадратних метрів платіж у холодний місяць може коливатися від 2 тисяч гривень.

Коли можна не платити за комунальні платежі?