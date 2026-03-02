Отреставрированный дом сейчас стоит почти 18 тысяч долларов, рассказала в соцсетях архитекторка Елена Гриценко.

Как выглядит отреставрированный дом?

"Червона хата" стала 26-й в проекте реставрации, отметили "Спадщина.UA". Само жилое пространство имеет 41,2 квадратных метра, еще более 30 квадратных метров отведено под хозяйственную часть.

"Красная хата" на Львовщине / Фото Спадщина.UA

Во время реставрации сохранили традиционный деревянный потолок с открытыми балками и пол на массивной деревянной основе. Конструкции не закрывали современными материалами, поэтому в интерьере видно настоящую древесину и первоначальную структуру дома.

Как выглядит хижина внутри / Фото Спадщина.UA

Планировку оставили типичной для сельской хаты: отдельная комната с печкой, кухня и санузел. Фасад восстановили без изменения формы крыши и пропорций – дом сохранил традиционный силуэт.

Дом расположен на отдельном земельном участке общей площадью 18 соток. Рядом можно обустроить сад или огород, предусмотрено пространство для отдыха и место для парковки нескольких автомобилей.

Что пишут в комментариях?

В комментариях под сообщением пользователи делятся разными мнениями. В частности часть людей отмечают, что это не совсем дом:

Симпатично, но до реставрации это был не домик - это типичный сарай. У меня точно такой же возле дома.

Мне не нравится, потому что это не дом это сарай.

Классная, но окна и двери я бы перекрасила, оно со временем будет въедаться в глаза.

Часть комментаторов интересуется ценой и рассказывают собственные истории о домах в селе:

Ой ну очень уж прикольная избушка. Я бы купила. из такой можно сделать вообще куклу.

Вот, смотрю на сообщение, и сколько это стоит, подумала: может и себе отремонтировать дом на своей даче и продать? Там земли 25 соток.

Как выбрать дом в деревне?