После шокового 2022 года украинский рынок недвижимости постепенно приходит в себя и набирает обороты. В 2025-м цены на жилье растут стабильно, а украинцы все чаще рассматривают недвижимость как способ сохранения средств.

В то же время украинцы предпочитают жилье именно на первичном рынке. Об этом говорит соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии finance.ua, передает 24 Канал.

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Где украинцы чаще покупают жилье?

Как рассказала Елена Соседка, инвестирование в квадратные метры стало альтернативой валюте и банковским депозитам.

Цены растут не столько из-за роста покупательной способности, сколько из-за инфляции и поднятия стоимости стройматериалов. Но есть важный нюанс: украинцы все чаще рассматривают недвижимость не для жизни, а как инструмент сохранения капитала – вместо депозитов или хранения средств в валюте,

– пояснила Елена Соседка.

Особенно активно растут цены на первичном рынке – застройщики поднимают стоимость из-за инфляции и подорожания стройматериалов. Но главное – спрос не падает. К примеру:

во Львове квадратный метр в новостройках уже стоит в среднем 57 600 гривен, а в экономсегменте – 39 900;

в Киеве средняя цена в новостройках составляет 54 000 гривен. Это немного дешевле, чем во Львове – эксперты объясняют это соображениями безопасности.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, люди продолжают покупать квартиры, в частности в столице. Но теперь главное – не только цена или метраж, на первый план выходит безопасность. Не менее важно и обустроенный двор, доступ к школам. Если вы ищете идеальное жилье, стоит обратить внимание на проекты РИЕЛ. Жилье спроектировано в концепции Riel Family Style – здесь есть все, что нужно современным семьям.

На западе страны – во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах – недвижимость все чаще воспринимают как "тихую гавань", куда украинцы переводят свои сбережения. Например, в Черновцах квадрат на первичке стоит около 36 000 гривен, а эконом – 26 100.



Украинцы больше вкладывают в новостройки / Фото Unsplash

Какова же ситуация со вторичным рынком?

На вторичном рынке тоже оживление. По данным "Увекон", средняя цена уже достигла 40 – 42 тысяч гривен за квадрат. Покупатели выбирают "вторичку" из-за меньших рисков: дом сдан, документы есть. В то же время критерием выбора становится не только цена или район, но и безопасность – обстреливается ли район, есть ли рядом стратегические объекты.

По словам Елены Соседки, украинцы стали осмотрительнее и вкладывают в жилье более взвешенно. В приоритете – не престиж, а практичность и стабильность.