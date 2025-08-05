Водночас українці надають перевагу житлу саме на первинному ринку. Про це каже співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі finance.ua, передає 24 Канал.

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Де українці частіше купують житло?

Як розповіла Олена Сосєдка, інвестування у квадратні метри стало альтернативою валюті та банківським депозитам.

Ціни зростають не стільки через ріст купівельної спроможності, скільки через інфляцію та підняття вартості будматеріалів. Але є важливий нюанс: українці дедалі частіше розглядають нерухомість не для життя, а як інструмент збереження капіталу – замість депозитів чи зберігання коштів у валюті,

– пояснила Олена Сосєдка.

Особливо активно зростають ціни на первинному ринку – забудовники піднімають вартість через інфляцію та подорожчання будматеріалів. Але головне – попит не падає. До прикладу:

у Львові квадратний метр у новобудовах вже коштує в середньому 57 600 гривень, а в економсегменті – 39 900;

у Києві середня ціна в новобудовах становить 54 000 гривень. Це трохи дешевше, ніж у Львові – експерти пояснюють це безпековими міркуваннями.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

На заході країни – у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях – нерухомість дедалі частіше сприймають як "тиху гавань", куди українці переводять свої заощадження. Наприклад, у Чернівцях квадрат на первинці коштує близько 36 000 гривень, а економ – 26 100.



Українці більше вкладають у новобудови / Фото Unsplash

Яка ж ситуація з вторинним ринком?

На вторинному ринку теж оживлення. За даними "Увекон", середня ціна вже досягла 40 – 42 тисяч гривень за квадрат. Покупці вибирають "вторинку" через менші ризики: будинок зданий, документи є. Водночас критерієм вибору стає не лише ціна чи район, а й безпека – чи обстрілюється район, чи є поряд стратегічні об'єкти.

За словами Олени Сосєдки, українці стали обачнішими і вкладають у житло більш зважено. У пріоритеті – не престиж, а практичність і стабільність.