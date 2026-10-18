Не только белый: 5 цветов стен, которые визуально увеличивают маленькую комнату

Небольшая комната может казаться более просторной даже без перепланировки или замены мебели. Для этого достаточно правильно подобрать цвет стен, ведь некоторые оттенки способны визуально изменить восприятие пространства.

Какие цвета стен визуально увеличивают маленькую комнату

Светлые нейтральные и пастельные цвета хорошо отражают свет, поэтому помещение кажется более просторным. Как объясняют в Benjamin Moore, для такого эффекта необязательно красить стены в белый цвет.

Есть и другие оттенки, которые подходят для небольших комнат:

Молочный белый – хорошо отражает свет, делает комнату светлее и сочетается с мебелью разных цветов.

– хорошо отражает свет, делает комнату светлее и сочетается с мебелью разных цветов. Светло-бежевый – добавляет уюта, не перегружая пространство.

– добавляет уюта, не перегружая пространство. Светло-серо-бежевый – нейтральный оттенок, который хорошо сочетается с деревянной мебелью и полом.

– нейтральный оттенок, который хорошо сочетается с деревянной мебелью и полом. Пастельно-голубой – создает ощущение глубины, поэтому стены могут казаться более удаленными.

– создает ощущение глубины, поэтому стены могут казаться более удаленными. Светлый желтовато-кремовый – добавляет тепла и подходит для комнат, в которые попадает мало солнечного света.

Однако то, как будет выглядеть выбранный цвет, зависит от освещения. Например, в комнате с большими окнами тот же оттенок может казаться светлее, чем в помещении, куда попадает мало солнца. Значение также имеют цвет пола и мебели.

Что обратить внимание при выборе цвета стен

Если потолок низкий, его лучше окрасить в светлый цвет, чтобы комната казалась выше. Стены и потолок также можно сделать близкими по тону. Тогда переход между ними будет менее заметным, тогда как сильный контраст, наоборот, подчеркнет границы помещения.

Одну из стен можно окрасить в более насыщенный цвет, а остальные оставить светлыми. Это поможет визуально отдалить акцентную стену, благодаря чему комната будет казаться более просторной. Полуглянцевые и глянцевые краски лучше отражают свет, чем матовые, поэтому комната может казаться светлее.

Перед покупкой краски лучше проверить несколько оттенков непосредственно на стенах. На большой стене краска может выглядеть иначе, чем на маленьком образце в магазине. Поэтому образцы стоит рассмотреть утром, днем и вечером, когда меняется освещение.