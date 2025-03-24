Назван лучший город для жизни в Великобритании: кто получил такое звание
- В Великобритании эксперты выбрали лучшее место для жизни на 2025 год.
- Такое звание получил рыночный городок в Эссексе.
Великобритания полна замечательных и уникальных городков, и недавно один из них признали лучшим местом для жизни на 2025 год. Это исторический рыночный город в Англии.
В этом году первую строчку в списке лучших мест для жизни занял Сафрон Уолден в Эссексе. Результатами исследования поделилась популярная британская воскресная газета Sunday Times, пишет 24 Канал, ссылаясь на The Mirror.
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Сафрон Уолден – лучшее место для жизни в Британии
Городок с историческими зданиями и рынком, датированным 1141 годом, имеет немало преимуществ. Эксперты отметили интересную историю города вместе с его шумными улицами и первоклассными школами как одни из причин, почему этот город стал первым.
Исследователи приняли во внимание и отзывы местных жителей. 36-летняя Индия Берретт переехала в городок в 2021 году вместе с семьей. Ранее она жила в Лондоне, но нынешняя жизнь ей нравится больше: "Летом это как юг Франции, где все толпятся вокруг. Здесь действительно замечательная атмосфера".
Все люди замечательные. Город простой, легко передвигаться. Это просто удивительное, хорошее и тихое место, совсем не похоже на большой город, где слишком шумно,
– сказал 21-летний Диего Амаро.
Сафрон Волден также является лидером среди городов с лучшей кухней. Здесь еда "бросает вызов стереотипам Эссекса", открываются новые кафе и нетипичные магазины.
Городок Сафрон Уолден / Фото Shutterstock
69-летний Генри Роу прожил десять лет в Австралии, но вернулся в родной городок. "Люди спрашивают меня, почему я вернулся, а я говорю, что в Австралии есть солнце и пляжи, но это не Сафрон Уолден", – смеется местный житель.
10 городов, которые вошли в список
Эксперты определили около 75 городов, пригородов и районов, которые по критериям стали лучшими местами для жизни в Великобритании. Вот первых десять со средними ценами на жилье:
- Сафрон Уолден, Эссекс – 607 100 фунтов;
- Аберфелди, Перт и Кинросс – 343 100 фунтов;
- Амершем, Бакингемшир – 830 300 фунтов;
- Эшбертон, Девон – 373 600 фунтов;
- Беркемстед, Гартфордшир – 751 700 фунтов;
- Харборн, Бирмингем – 400 400 фунтов;
- Блумсбери, Лондон – 650 100 фунтов;
- Клифтон Вуд, Бристоль – 527 800 фунтов;
- Бротон, Гемпшир – 758 100 фунтов;
- Ривбина, Кардифф – 369 500 фунтов.
Судьи-эксперты посетили все места, изучая качество образования, транспорта, скорости широкополосной связи и, впервые в этом году, мобильного сигнала. Они также обращали внимание на доступ к зеленым зонам и наличие культурных мероприятий и занятий для саморазвития.