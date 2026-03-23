Аренда дома уже более 100 тысяч: какие теперь цены в Киеве и пригороде

Аренда домов в Киеве и пригороде за последние месяцы существенно подорожала и вышла на новый уровень. Больше всего выросли цены на автономное жилье, которое арендаторы начали активнее искать после перебоев с электроснабжением.

Как изменились цены на аренду домов в Киеве?

В конце 2025 года средняя стоимость аренды автономного дома в Киеве составляла 86,8 тысяч гривен в месяц. Уже в начале 2026 года этот показатель вырос до 104 тысяч гривен, сообщает ЛУН.

Таким образом, за несколько месяцев цены поднялись примерно на 17 тысяч гривен. Это один из самых заметных скачков в сегменте аренды жилья за последний период. В марте 2026 года стоимость аренды дома снизилась до 96,9 тысяч гривен.

Что происходит с ценами в пригороде Киева?

В пригороде столицы также зафиксировали повышение стоимости аренды домов. В конце 2025 года средняя цена составляла 84,7 тысячи гривен, а уже в начале 2026 года она достигла 95,6 тысячи гривен в месяц.

Разница составляет почти 11 тысяч гривен. Хотя темпы роста здесь несколько ниже, чем в Киеве, рынок остается активным. Спрос распространяется не только на столицу, но и на ближайшие населенные пункты.

Почему вырос спрос на аренду домов?

Интерес к домам начал расти еще летом 2024 года во время длительных отключений электроэнергии. В этот период арендаторы активнее искали жилье, которое обеспечивает большую автономность и не зависит от централизованных сетей.

Наибольший спрос сформировался на дома с альтернативными источниками питания или техническими решениями, которые позволяют комфортно жить во время перебоев со светом. Именно такие характеристики сейчас часто становятся определяющими при выборе жилья.

Однако нельзя сказать, что киевляне массово отказываются от аренды квартир в пользу аренды домов,

– отметила руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

Как это влияет на рынок аренды и покупки жилья?