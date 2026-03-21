Какого жилья стоит избегать?

Сегодня именно инженерные коммуникации и способность инфраструктуры выдерживать нагрузки определяют не только комфорт проживания, но и реальную стоимость жилья. Об этом заявила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

По ее словам, теперь стоит ориентироваться на дома в возрасте до 10 – 15 лет.

Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации. Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет – я бы вообще на них не смотрела,

– отметила Берещак.

И добавила, что порог в 15 лет считается критическим не случайно. Именно после этого периода инженерные системы начинают массово изнашиваться, а расходы на их содержание стремительно растут. Речь идет не только о трубах или электричестве внутри дома.

Значительно большая проблема – это состояние сетей во всем районе. "Инженерные коммуникации дома – это один вопрос, инженерные коммуникации района – это уже второй вопрос", – обращает внимание Берещак. Даже идеально отремонтированная квартира не гарантирует комфорта, если внешние сети изношены.

В таких районах частые аварии, разрытые дворы и перебои с водой или теплом – привычная реальность.

Какие риски скрывает старый жилой фонд?

Основные проблемы старых домов часто не видны при осмотре квартиры. Они скрываются в коммуникациях и инфраструктуре:

сети не рассчитаны на современную нагрузку (бойлеры, кондиционеры, техника);

частые аварии из-за изношенности систем;

зависимость от устаревшей районной инфраструктуры;

дополнительные расходы на обслуживание и ремонты.

В итоге владелец получает не только жилье, но и постоянные технические риски.

Еще одна проблема – низкая энергоэффективность. Большинство домов старого фонда имеют слабую или отсутствующую теплоизоляцию, что приводит к значительным потерям тепла.

В старых домах теплопотери составляют не менее 35%... иногда даже 70%,

– заявила эксперт.

Фактически это означает, что жители платят за отопление больше, но не получают соответствующего уровня комфорта.

Почему важно оценивать не только дом, но и район?

Даже новостройка может иметь проблемы, если она подключена к устаревшим сетям. Городская инфраструктура часто не успевает за темпами застройки.

Город не финансирует развитие инженерных коммуникаций должным образом... мы фактически живем по старым планам,

– отметила Берещак.

Поэтому новые жилые комплексы нередко работают на грани возможностей старых систем.

Перед тем как принять решение, стоит оценивать ситуацию шире – на уровне дома и района. В частности, обратить внимание на:

как часто случаются аварии в доме или квартале;

не перегружена ли инфраструктура из-за новой застройки рядом;

температуру в подъезде как индикатор теплопотерь;

общее состояние сетей и их "усталость".

Какой главный вывод для покупателей в 2026 году?

Сегодня риски старого жилого фонда становятся все более очевидными, даже если они не заметны сразу. Именно поэтому безопаснее ориентироваться на относительно новые дома. Ключевое правило – оценивать не только саму квартиру, а всю систему: дом, сети и район. Именно это определяет реальный комфорт и расходы в будущем.

Какой средний возраст жилья в Украине?

Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, как пишет Finance.ua, рассказала, что новое жилье в Украине составляет 2 – 3% от общего количества домов. Более 80% жилого фонда Украины возведено еще до 1980-х годов. Поэтому средний возраст домов в стране достигает примерно 46 лет.

Какое жилье в последнее время выбирают украинцы?

Украинцы все чаще отказываются от квартир без ремонта и выбирают жилье, готовое к заселению. Покупателей уже не привлекают только стены и базовое качество – это стало стандартом, а не преимуществом. Зато решающими становятся комфорт, безопасность и развитая инфраструктура жилого комплекса.

Люди также обращают внимание на пространство вокруг дома – дворы без авто, озеленение и закрытую территорию. Важны безбарьерность и современные инженерные решения, которые обеспечивают удобство и автономность.

Кроме того, покупатели все чаще выбирают жилье с учетом безопасности региона и возможности жить во время отключений света.