Какую квартиру можно приобрести по программе "еОселя" в 2025 году

Программа "еОселя" может помочь украинцам приобрести квартиру. Но есть условия, которые следует соблюдать, чтобы воспользоваться государственной программой.

Какое жилье можно приобрести по программе "еОселя"?

В рамках программы можно приобрести квартиру или имущественные права, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Также разрешается приобрести дом. Но основная часть программы сосредоточена именно на квартирах.

Важно! На вторичном рынке жилья действуют дополнительные требования по возрасту дома. На первичном рынке важно проверить, введен ли дом в эксплуатацию или находится на этапе строительства.

Какие ограничения по площади?

Одно из важнейших правил программы – площадь жилья.

Для квартир действует формула:

площадь для одного человека – до 52,5 квадратных метров;

для каждого следующего члена семьи добавляется 21 квадратный метр.

Например, если семья состоит из из трех человек, то площадь квартиры, которую можно приобрести по программе "еОселя", должна составлять до 94 квадратных метров.

Для домов действует другой норматив:

базовая площадь – до 62,5 квадратных метров;

для каждого следующего члена семьи – 21 квадратный метр.

Стоимость земельного участка при покупке дома не входит в сумму кредита по программе "еОселя", отмечают в банке Sense.

Обратите внимание! Если площадь жилья больше установленного норматива, это не запрещает покупку, но заемщику придется покрывать превышение собственными средствами.

Какие требования к стоимости жилья?

Стоимость жилья не должна превышать стоимость строительства для конкретного региона, умноженную на специальный коэффициент.

Для Киева, Львова, Днепра, Одессы, Харькова и областных центров действует коэффициент 2,0 и составляет 43 тысячи гривен за квадратный метр. Для городов с населением до 300 тысяч человек – 1,75.

Если выбранная квартира дороже расчетной границы, заемщик может доплатить разницу собственным взносом. Это позволяет выбирать жилье немного выше стоимости, но в пределах финансовых возможностей покупателя.

Есть ли дополнительные условия?

При поиске жилья нужно учитывать несколько технических и юридических критериев:

квартира не должна быть расположена в доме, что является памятником архитектуры;

дом должен быть пригодным для проживания и соответствовать строительным нормам;

заемщик и члены его семьи не должны владеть другим жильем, площадь которого уже превышает норматив.

На первичном рынке допускается приобретение как готовых квартир, так и имущественных прав на жилье, что еще строится. На вторичном нужно учитывать техническое состояние дома и ограничения по году его возведения.

Что важно учесть перед выбором квартиры?

Перед оформлением заявки стоит проверить соответствие жилья всем условиям: площади, стоимости и года постройки.

Если определенные параметры превышают установленные нормативы, нужно оценить, готовы ли вы покрывать разницу собственным взносом. А также стоит помнить о документальном оформлении квартиры.

Сколько стоит переоформление квартиры?