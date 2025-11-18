Яку квартиру можна придбати за програмою "єОселя" у 2025 році

Програма "єОселя" може допомогти українцям придбати квартиру. Але є умови яких слід дотримуватися, щоб скористатися державною програмою.

Яке житло можна придбати за програмою "єОселя"?

У межах програми можна придбати квартиру або майнові права, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Також дозволяється придбати будинок. Але основна частина програми зосереджена саме на квартирах.

Важливо! На вторинному ринку житла діють додаткові вимоги щодо віку будинку. На первинному ринку важливо перевірити, чи введений будинок в експлуатацію або перебуває на етапі будівництва.

Які обмеження за площею?

Одне з найважливіших правил програми – площа житла.

Для квартир діє формула:

площа для однієї особи – до 52,5 квадратних метрів;

для кожного наступного члена сім'ї додається 21 квадратний метр.

Наприклад, якщо сім'я складається з трьох осіб, то площа квартири, яку можна придбати за програмою "єОселя", має становити до 94 квадратних метрів.

Для будинків діє інший норматив:

базова площа – до 62,5 квадратних метрів;

для кожного наступного члена сім'ї – 21 квадратний метр.

Вартість земельної ділянки під час купівлі будинку не входить до суми кредиту за програмою "єОселя", зазначають у банку Sense.

Зверніть увагу! Якщо площа житла більша за встановлений норматив, це не забороняє купівлю, але позичальнику доведеться покривати перевищення власними коштами.

Які вимоги до вартості житла?

Вартість житла не повинна перевищувати вартість будівництва для конкретного регіону, помножену на спеціальний коефіцієнт.

Для Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова та обласних центрів діє коефіцієнт 2,0 і становить 43 тисячі гривень за квадратний метр. Для міст із населенням до 300 тисяч осіб – 1,75.

Якщо обрана квартира дорожча за розрахункову межу, позичальник може доплатити різницю власним внеском. Це дозволяє обирати житло трохи вищої вартості, але в межах фінансових можливостей покупця.

Чи є додаткові умови?

Під час пошуку житла потрібно враховувати кілька технічних і юридичних критеріїв:

квартира не повинна бути розташована у будинку, що є пам'яткою архітектури;

будинок має бути придатним для проживання та відповідати будівельним нормам;

позичальник та члени його сім'ї не повинні володіти іншим житлом, площа якого вже перевищує норматив.

На первинному ринку допускається придбання як готових квартир, так і майнових прав на житло, що ще будується. На вторинному потрібно враховувати технічний стан будинку та обмеження за роком його зведення.

Що важливо врахувати перед вибором квартири?

Перед оформленням заявки варто перевірити відповідність житла всім умовам: площі, вартості та року побудови.

Якщо певні параметри перевищують встановлені нормативи, потрібно оцінити, чи готові ви покривати різницю власним внеском. А також варто пам'ятати про документальне оформлення квартири.

