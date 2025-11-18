Уже не в тренде: почему упал спрос на дорогие квартиры премиум-класса

Полномасштабная война существенно изменила жилищные приоритеты украинцев, резко снизив интерес к дорогим городским квартирам. Самыми главными стали безопасность, автономность и практичность, что сформировало новый рынок недвижимости.

Почему интерес к дорогим квартирам стремительно упал?

Спрос на жилье бизнес и премиум-класса в крупных городах стремительно падает, пишет 24 Канал со ссылкой на риелтора Марину Куць.

После начала полномасштабной войны значительная часть людей изменила свое отношение к многоэтажкам с панорамными окнами. Еще часть людей выехали за границу, поэтому спрос на дорогие квартиры стремительно падает.

Особенно сильно изменилась привлекательность квартир на последних этажах. Даже арендаторы чаще выбирают с 3 по 6 этажи, и цены на такие квартиры значительно выше.

Почему украинцы все чаще покупают жилье в пригороде?

Последние два года показали, что украинцы существенно изменили свое видение комфортного жилья.

Если раньше популярность имели квартиры в центре города или премиальные комплексы с панорамными видами, то теперь все больше покупателей делают выбор в пользу загородных домов.

Обратите внимание! Интерес растет к невысоким застройкам – таунхаусов, дуплексов и коттеджей. Покупатели стремятся иметь собственный участок для отдыха, жизни без шума города и возможности сделать жилье автономным во время блэкаута.

Это формирует стабильно высокий спрос в пригородах Киева, Львова, Винницы, Тернополя и Ивано-Франковска.

Покупателей привлекают:

приватность и меньше шума;

автономные системы и возможность установки резервных источников энергии;

удаленность от инфраструктурных объектов, которые могут быть потенциально опасными;

пространство, которое обеспечивает ощущение защищенности.

Все это делает загородное жилье предпочтительнее городских многоэтажек, даже если они относятся к премиальному классу.

Что именно ищут покупатели в 2025 году?

Современные требования к жилью стали более практичными, чем когда-либо. Люди перестали рассматривать недвижимость только как способ инвестировать деньги или показать статус. На первое место вышла функциональность и способность квартиры или дома обеспечить комфортную жизнь даже в нестабильных условиях.

Среди основных критериев:

наличие укрытия или безопасной зоны в здании;

возможность подключения к генератору или альтернативным источникам питания;

индивидуальное отопление или другие автономные системы;

энергоэффективность и перспективы полной или частичной энергонезависимости.

Как выбрать квартиру в 2025 году?