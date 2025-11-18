Уже не в тренде: почему упал спрос на дорогие квартиры премиум-класса
- Спрос на дорогие квартиры премиум-класса в Украине упал из-за изменения жилищных приоритетов, вызванную войной, с фокусом на безопасность и автономность.
- Растет интерес к загородному жилью с меньшим шумом, автономными системами и возможностью установки резервных источников энергии, что делает его более привлекательным, чем городские многоэтажки.
Полномасштабная война существенно изменила жилищные приоритеты украинцев, резко снизив интерес к дорогим городским квартирам. Самыми главными стали безопасность, автономность и практичность, что сформировало новый рынок недвижимости.
Почему интерес к дорогим квартирам стремительно упал?
Спрос на жилье бизнес и премиум-класса в крупных городах стремительно падает, пишет 24 Канал со ссылкой на риелтора Марину Куць.
После начала полномасштабной войны значительная часть людей изменила свое отношение к многоэтажкам с панорамными окнами. Еще часть людей выехали за границу, поэтому спрос на дорогие квартиры стремительно падает.
Особенно сильно изменилась привлекательность квартир на последних этажах. Даже арендаторы чаще выбирают с 3 по 6 этажи, и цены на такие квартиры значительно выше.
Почему украинцы все чаще покупают жилье в пригороде?
Последние два года показали, что украинцы существенно изменили свое видение комфортного жилья.
Если раньше популярность имели квартиры в центре города или премиальные комплексы с панорамными видами, то теперь все больше покупателей делают выбор в пользу загородных домов.
Обратите внимание! Интерес растет к невысоким застройкам – таунхаусов, дуплексов и коттеджей. Покупатели стремятся иметь собственный участок для отдыха, жизни без шума города и возможности сделать жилье автономным во время блэкаута.
Это формирует стабильно высокий спрос в пригородах Киева, Львова, Винницы, Тернополя и Ивано-Франковска.
Покупателей привлекают:
- приватность и меньше шума;
- автономные системы и возможность установки резервных источников энергии;
- удаленность от инфраструктурных объектов, которые могут быть потенциально опасными;
- пространство, которое обеспечивает ощущение защищенности.
Все это делает загородное жилье предпочтительнее городских многоэтажек, даже если они относятся к премиальному классу.
Что именно ищут покупатели в 2025 году?
Современные требования к жилью стали более практичными, чем когда-либо. Люди перестали рассматривать недвижимость только как способ инвестировать деньги или показать статус. На первое место вышла функциональность и способность квартиры или дома обеспечить комфортную жизнь даже в нестабильных условиях.
Среди основных критериев:
- наличие укрытия или безопасной зоны в здании;
- возможность подключения к генератору или альтернативным источникам питания;
- индивидуальное отопление или другие автономные системы;
- энергоэффективность и перспективы полной или частичной энергонезависимости.
Как выбрать квартиру в 2025 году?
В 2025 году основными факторами при выборе жилья стали безопасность, энергоэффективность, развитая инфраструктура и техническое состояние дома.
Важнейшим фактором стала безопасность. Люди больше не ищут жилье только по цене – теперь в приоритете спокойный регион, наличие укрытий и стабильная инфраструктура.
Покупатели все чаще проверяют документы, выбирают жилые комплексы с автономным отоплением и рассматривают средние этажи как оптимальный выбор, сообщает РИЕЛ.