Вже не у тренді: чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу

Повномасштабна війна суттєво змінила житлові пріоритети українців, різко знизивши інтерес до дорогих міських квартир. Найголовнішими стали безпека, автономність і практичність, що сформувало новий ринок нерухомості.

Чому інтерес до дорогих квартир стрімко впав?

Попит на житло бізнес та преміумкласу у великих містах стрімко падає, пише 24 Канал з посиланням на рієлторку Марину Куць.

Після початку повномасштабної війни значна частина людей змінила своє ставлення до багатоповерхівок з панорамними вікнами. Ще частина людей виїхали за кордон, тому попит на дорогі квартири стрімко падає.

Особливо сильно змінилася привабливість квартир на останніх поверхах. Навіть орендарі частіше обирають з 3 по 6 поверхи, і ціни на такі квартири значно вищі.

Чому українці дедалі частіше купують житло у передмісті?

Останні два роки показали, що українці суттєво змінили своє бачення комфортного житла.

Якщо раніше популярність мали квартири у центрі міста чи преміальні комплекси з панорамними краєвидами, то тепер дедалі більше покупців роблять вибір на користь заміських будинків.

Зверніть увагу! Інтерес зростає до невисоких забудов – таунхаусів, дуплексів та котеджів. Покупці прагнуть мати власну ділянку для відпочинку, життя без шуму міста та можливості зробити житло автономним під час блекауту.

Це формує стабільно високий попит у передмістях Києва, Львова, Вінниці, Тернополя та Івано-Франківська.

Покупців приваблюють:

приватність і менше шуму;

автономні системи та можливість встановлення резервних джерел енергії;

віддаленість від інфраструктурних об'єктів, які можуть бути потенційно небезпечними;

простір, який забезпечує відчуття захищеності.

Усе це робить заміське житло бажанішим за міські багатоповерхівки, навіть якщо вони належать до преміального класу.

Що саме шукають покупці у 2025 році?

Сучасні вимоги до житла стали більш практичними, ніж будь-коли. Люди перестали розглядати нерухомість лише як спосіб інвестувати гроші або показати статус. На перше місце вийшла функціональність і здатність квартири або будинку забезпечити комфортне життя навіть у нестабільних умовах.

Серед основних критеріїв:

наявність укриття або безпечної зони в будівлі;

можливість підключення до генератора чи альтернативних джерел живлення;

індивідуальне опалення або інші автономні системи;

енергоефективність та перспективи повної або часткової енергонезалежності.

Як обрати квартиру у 2025 році?