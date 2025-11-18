Вже не у тренді: чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу
- Попит на дорогі квартири преміумкласу в Україні впав через зміну житлових пріоритетів, спричинену війною, з фокусом на безпеку та автономність.
- Зростає інтерес до заміського житла з меншим шумом, автономними системами та можливістю встановлення резервних джерел енергії, що робить його привабливішим за міські багатоповерхівки.
Повномасштабна війна суттєво змінила житлові пріоритети українців, різко знизивши інтерес до дорогих міських квартир. Найголовнішими стали безпека, автономність і практичність, що сформувало новий ринок нерухомості.
Чому інтерес до дорогих квартир стрімко впав?
Попит на житло бізнес та преміумкласу у великих містах стрімко падає, пише 24 Канал з посиланням на рієлторку Марину Куць.
Після початку повномасштабної війни значна частина людей змінила своє ставлення до багатоповерхівок з панорамними вікнами. Ще частина людей виїхали за кордон, тому попит на дорогі квартири стрімко падає.
Особливо сильно змінилася привабливість квартир на останніх поверхах. Навіть орендарі частіше обирають з 3 по 6 поверхи, і ціни на такі квартири значно вищі.
Чому українці дедалі частіше купують житло у передмісті?
Останні два роки показали, що українці суттєво змінили своє бачення комфортного житла.
Якщо раніше популярність мали квартири у центрі міста чи преміальні комплекси з панорамними краєвидами, то тепер дедалі більше покупців роблять вибір на користь заміських будинків.
Зверніть увагу! Інтерес зростає до невисоких забудов – таунхаусів, дуплексів та котеджів. Покупці прагнуть мати власну ділянку для відпочинку, життя без шуму міста та можливості зробити житло автономним під час блекауту.
Це формує стабільно високий попит у передмістях Києва, Львова, Вінниці, Тернополя та Івано-Франківська.
Покупців приваблюють:
- приватність і менше шуму;
- автономні системи та можливість встановлення резервних джерел енергії;
- віддаленість від інфраструктурних об'єктів, які можуть бути потенційно небезпечними;
- простір, який забезпечує відчуття захищеності.
Усе це робить заміське житло бажанішим за міські багатоповерхівки, навіть якщо вони належать до преміального класу.
Що саме шукають покупці у 2025 році?
Сучасні вимоги до житла стали більш практичними, ніж будь-коли. Люди перестали розглядати нерухомість лише як спосіб інвестувати гроші або показати статус. На перше місце вийшла функціональність і здатність квартири або будинку забезпечити комфортне життя навіть у нестабільних умовах.
Серед основних критеріїв:
- наявність укриття або безпечної зони в будівлі;
- можливість підключення до генератора чи альтернативних джерел живлення;
- індивідуальне опалення або інші автономні системи;
- енергоефективність та перспективи повної або часткової енергонезалежності.
Як обрати квартиру у 2025 році?
У 2025 році основними факторами при виборі житла стали безпека, енергоефективність, розвинена інфраструктура та технічний стан будинку.
Найважливішим чинником стала безпека. Люди більше не шукають житло лише за ціною – тепер у пріоритеті спокійний регіон, наявність укриттів і стабільна інфраструктура.
Покупці все частіше перевіряють документи, обирають житлові комплекси з автономним опаленням та розглядають середні поверхи як оптимальний вибір, повідомляє РІЕЛ.