40 тысяч гривен за поврежденное жилье в Киеве: как получить выплату

В Киеве ввели новую денежную помощь для жителей, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях после вражеских обстрелов. Владельцы могут получить выплаты, чтобы покрыть расходы на восстановление жилья.

Сколько денег выплатят за поврежденное жилье в Киеве?

В рамках городской программы предусмотрена единовременная выплата в размере 40 тысяч гривен, сообщает Киевский городской совет.

Средства будут предоставлять одному из владельцев или совладельцев жилья, которое получило повреждения из-за аварии на сетях водоснабжения или теплоснабжения после обстрелов.

К слову, дополнительную поддержку смогут получить малообеспеченные жители столицы, даже если они уже получают социальную помощь. Для них предусмотрена еще одна выплата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц – около 3 300 гривен.

Кто может получить выплату за поврежденное жилье?

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда рассказала, в каких случаях владельцы могут получить выплаты.

40 000 гривен могут получить жители, чье жилье пострадало из-за аварии на инженерных сетях в результате вражеских обстрелов, начиная с 1 января этого года. Речь идет о случаях, когда из-за повреждения водо- или теплоснабжения, порывы труб или подтопления квартир люди вынуждены срочно приводить жилье в порядок, чтобы снова иметь безопасные и пригодные для жизни условия,

– отметила она.

Но обязательным условием остается подтверждение повреждений. Обычно подтверждение могут предоставить ОСМД или жилищно-строительный кооператив. В справке должно быть указано, что авария связана с последствиями обстрелов.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье в Киеве?

Для оформления выплаты нужно подать заявление в Киевскую городскую государственную администрацию и приложить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

справку о повреждении инженерных сетей от ОСМД или ЖСК.

банковские реквизиты для перечисления средств.

После проверки представленных документов средства перечисляют заявителю на банковский счет.

Какие еще программы помощи для домов реализуют?