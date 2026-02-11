Сколько денег выплатят за поврежденное жилье в Киеве?
В рамках городской программы предусмотрена единовременная выплата в размере 40 тысяч гривен, сообщает Киевский городской совет.
Смотрите также Купить жилье по "еОселе" стало сложнее: кому могут отказать
Средства будут предоставлять одному из владельцев или совладельцев жилья, которое получило повреждения из-за аварии на сетях водоснабжения или теплоснабжения после обстрелов.
К слову, дополнительную поддержку смогут получить малообеспеченные жители столицы, даже если они уже получают социальную помощь. Для них предусмотрена еще одна выплата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц – около 3 300 гривен.
Кто может получить выплату за поврежденное жилье?
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда рассказала, в каких случаях владельцы могут получить выплаты.
40 000 гривен могут получить жители, чье жилье пострадало из-за аварии на инженерных сетях в результате вражеских обстрелов, начиная с 1 января этого года. Речь идет о случаях, когда из-за повреждения водо- или теплоснабжения, порывы труб или подтопления квартир люди вынуждены срочно приводить жилье в порядок, чтобы снова иметь безопасные и пригодные для жизни условия,
– отметила она.
Но обязательным условием остается подтверждение повреждений. Обычно подтверждение могут предоставить ОСМД или жилищно-строительный кооператив. В справке должно быть указано, что авария связана с последствиями обстрелов.
Как получить компенсацию за поврежденное жилье в Киеве?
Для оформления выплаты нужно подать заявление в Киевскую городскую государственную администрацию и приложить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- справку о повреждении инженерных сетей от ОСМД или ЖСК.
- банковские реквизиты для перечисления средств.
После проверки представленных документов средства перечисляют заявителю на банковский счет.
Какие еще программы помощи для домов реализуют?
Программа "СвітлоДім" предоставляет средства для приобретения автономного источника питания жителям Киева и Киевской области через ОСМД или кооперативы.
Заявки подаются онлайн через портал Дія или сайт svitlodim.gov.ua, а оборудование становится общей собственностью совладельцев дома.