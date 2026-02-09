Как работает программа "СвітлоДім"?

На первом этапе воспользоваться программой могут жители Киева и Киевской области, сообщает Министерство развития общин и территорий.

Смотрите также Будет ли выгодно сдавать жилье официально: какие изменения готовит правительство

Помощь могут получить ОСМД, управляющие жилых или обслуживающих кооперативов. Средства предоставляют на генераторы, инверторы, аккумуляторы, батареи и солнечные панели, которые обеспечивают дом резервным питанием.

Размер выплаты зависит от этажности дома, количества подъездов или наличия котельной. Деньги поступают на специальный счет получателя с отдельным режимом использования.

Использовать средства на закупку нужно в течение 45 дней. Если часть суммы не потратили, она автоматически возвращается в бюджет.

Как подать заявку?

Подать заявку на участие в программе "СвітлоДім" можно онлайн через портал Дия или на сайте svitlodim.gov.ua. Пошаговая процедура для совладельцев дома:

провести собрание совладельцев или получить решение органа управления для ОСМД и кооперативов или оформить договор с управляющим о приобретении оборудования по программе;

открыть счет со специальным режимом использования в банке-партнере программы;

подать заявку онлайн на сайте через электронный кабинет на портале Дия;

указать данные о получателе, дом и перечень необходимого оборудования.

Результаты рассмотрения публикуют открыто на сайте Минразвития. После решения комиссии перечисление происходит в течение 48 часов.

Что еще стоит знать о программе?

Пакет документов минимальный и содержит только необходимые данные для принятия решения. Отказ можно получить в случае ложной информации или если в громаде отменили чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Важно! После использования подают короткий отчет через электронный кабинет на портале Дія не позднее чем за 30 дней. В отчете указывают перечень и стоимость оборудования, подтверждение установки и работы, добавляют копии накладных или актов и фото.

Оборудование становится общей собственностью совладельцев дома. Его запрещено продавать или передавать в пользование во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Как размер выплаты зависит от дома?

В рамках программы "СвітлоДім" совладельцы многоквартирных домов могут получить финансовую поддержку на сумму от 100 до 300 тысяч гривен на закупку генераторов и другого энергооборудования.

Дома до 6 этажей могут получить 100 тысяч гривен, от 7 до 16 этажей – 200 тысяч. 300 тысяч гривен предусмотрены для домов от 17 этажей, домов с котельными или тех, имеющих более трех подъездов и не менее 4 этажей.