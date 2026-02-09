Як працює програма "СвітлоДім"?

На першому етапі скористатися програмою можуть мешканці Києва та Київської області, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Допомогу можуть отримати ОСББ, управителі житлових або обслуговуючих кооперативів. Кошти надають на генератори, інвертори, акумулятори, батареї та сонячні панелі, які забезпечують будинок резервним живленням.

Розмір виплати залежить від поверховості будинку, кількості під'їздів або наявності котельні. Гроші надходять на спеціальний рахунок отримувача з окремим режимом використання.

Використати кошти на закупівлю потрібно протягом 45 днів. Якщо частину суми не витратили, вона автоматично повертається до бюджету.

Як подати заявку?

Подати заявку на участь у програмі "СвітлоДім" можна онлайн через портал Дія або на сайті svitlodim.gov.ua. Покрокова процедура для співвласників будинку:

провести збори співвласників або отримати рішення органу управління для ОСББ і кооперативів чи оформити договір з управителем про придбання обладнання за програмою;

відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання в банку-партнері програми;

подати заявку онлайн на сайті через електронний кабінет на порталі Дія;

вказати дані про отримувача, будинок і перелік необхідного обладнання.

Результати розгляду публікують відкрито на сайті Мінрозвитку. Після рішення комісії перерахування відбувається протягом 48 годин.

Що ще варто знати про програму?

Пакет документів мінімальний і містить лише необхідні дані для ухвалення рішення. Відмову можна отримати у разі неправдивої інформації або якщо в громаді скасували надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Важливо! Після використання подають короткий звіт через електронний кабінет на порталі Дія не пізніше ніж за 30 днів. У звіті зазначають перелік і вартість обладнання, підтвердження встановлення та роботи, додають копії накладних або актів і фото.

Обладнання стає спільною власністю співвласників будинку. Його заборонено продавати або передавати в користування під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Як розмір виплати залежить від будинку?

У межах програми "СвітлоДім" співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати фінансову підтримку на суму від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання.

Будинки до 6 поверхів можуть отримати 100 тисяч гривень, від 7 до 16 поверхів – 200 тисяч. 300 тисяч гривень передбачені для будинків від 17 поверхів, будинків із котельнями або тих, що мають понад три під'їзди та щонайменше 4 поверхи.