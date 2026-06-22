Рядом с Киево-Печерской лаврой планируют построить 25-этажное здание: почему киевляне против

Рядом с Киево-Печерской лаврой планируется построить 25-этажный жилой комплекс. Часть киевлян выступила против этого проекта, поскольку высотное здание может изменить облик исторической застройки вокруг одного из главных достопримечательностей Киева.

Киевляне выступили против строительства высотного здания возле Киево-Печерской лавры

На сайте КГГА зарегистрировали петицию против строительства на улице Князей Острожских, 43/11 в Печерском районе, пишет 24 Канал.

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На этом участке планируется построить жилой комплекс высотой 80 метров, он будет состоять из 25 этажей. Главное возражение авторов петиции касается самого местоположения. Участок расположен в буферной охранной зоне Киево-Печерской лавры, где высота новой застройки должна быть ограничена.

В обращении отмечается, что предельная высота зданий в этой зоне не должна превышать 27 метров. Запланированный комплекс же почти втрое выше.

Киевляне, поддерживающие петицию, считают, что такая высотка может частично перекрыть вид на Лавру. Также они опасаются, что новый комплекс изменит панораму исторической местности и будет слишком заметным рядом с памятником. Отдельное беспокойство вызывает возможная нагрузка на район: речь идет о транспорте, инженерных сетях и инфраструктуре вокруг будущего ЖК.

Спор касается не только самого строительства. На участке уже начали демонтаж здания бывшего училища связи. Зданию почти 100 лет, оно построено в стиле конструктивизма и относится к ценной исторической застройке.

Авторы петиции просят остановить строительство и демонтировать строительный забор. Также они требуют отменить разрешения на проект, а здание бывшего училища внести в перечень вновь обнаруженных объектов культурного наследия.

Напомним, что в ночь на 15 мая российская атака повредила Киево-Печерскую лавру. По подсчётам, общий ущерб уже превышает 500 миллионов гривен, а полное восстановление лавры может занять примерно два года.