Кияни виступили проти висотки біля Києво-Печерської лаври

На сайті КМДА зареєстрували петицію проти будівництва на вулиці Князів Острозьких, 43/11 у Печерському районі, пише 24 Канал.

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На цій ділянці хочуть звести житловий комплекс заввишки 80 метрів, він матиме 25 поверхів. Головне застереження авторів петиції стосується самої локації. Ділянка розташована в буферній охоронній зоні Києво-Печерської лаври, де висотність нової забудови має бути обмеженою.

У зверненні зазначають, що гранична висота будівель у цій зоні не повинна перевищувати 27 метрів. Запланований комплекс натомість майже утричі вищий.

Кияни, які підтримують петицію, вважають, що така висотка може частково перекрити огляд на Лавру. Також вони побоюються, що новий комплекс змінить панораму історичної місцевості й буде надто помітним поруч із пам'яткою. Окреме занепокоєння викликає можливе навантаження на район: ідеться про транспорт, інженерні мережі та інфраструктуру навколо майбутнього ЖК.

Суперечка стосується не лише самого будівництва. На ділянці вже почали демонтаж будівлі колишнього училища зв'язку. Споруді майже 100 років, вона виконана у стилі конструктивізму та належить до цінної історичної забудови.

Автори петиції просять зупинити будівництво та демонтувати будівельний паркан. Також вони вимагають скасувати дозволи для проєкту, а будівлю колишнього училища внести до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, що у ніч з 15 травня російська атака пошкодила Києво-Печерську лавру. За підрахунками, загальні збитки вже перевищують 500 мільйонів гривень, а повне відновлення лаври може тривати приблизно два роки.