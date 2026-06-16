Скільки часу потрібно на відновлення Києво-Печерської лаври?

Повне відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки може тривати приблизно два роки. Таку оцінку 16 червня озвучив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, пише 24 Канал.

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У першу годину після влучання російського безпілотника експонати демонтували та винесли із собору.

Найбільше постраждав Свято-Успенський собор. Пожежа пошкодила понад 80% даху, однак рятувальникам вдалося не допустити, щоб вогонь зайшов усередину храму.

Це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами. І якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні,

– розповів Максим Остапенко.

На території заповідника продовжують фіксувати всі пошкодження та рахувати остаточні збитки. Успенський собор можуть відкрити для богослужінь за кілька місяців.

Що відомо про російську атаку на Києво-Печерську лавру?

15 червня під час російської атаки дрон "Герань-2" влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Після удару пошкодження виявили не лише в головному храмі, а й у десятках інших пам'яток на території заповідника.

Серед пошкоджених об'єктів – Ковнірівський корпус, трапезна палата з храмом Антонія і Феодосія Печерських, друкарня Києво-Печерської лаври, вежа Іоанна Кущника та церква преподобного Феодосія.

На території лаври постраждали й інші культурні установи, зокрема скарбниця Національного музею історії України, Музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, а також фондосховища Національного музею народної архітектури і побуту України.

Уламки та вибухові хвилі збили хрест на башті, пошкодили маківку та частину купола. Після атаки до лаври прибули президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Уряд заявив, що забезпечить фінансування відновлювальних робіт. До відбудови також готові долучитися українські бізнеси та меценати. Україна ініціює процедури в межах ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів.