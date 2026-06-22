Киевляне выступили против строительства высотного здания возле Киево-Печерской лавры
На сайте КГГА зарегистрировали петицию против строительства на улице Князей Острожских, 43/11 в Печерском районе, пишет 24 Канал.
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На этом участке планируется построить жилой комплекс высотой 80 метров, он будет состоять из 25 этажей. Главное возражение авторов петиции касается самого местоположения. Участок расположен в буферной охранной зоне Киево-Печерской лавры, где высота новой застройки должна быть ограничена.
В обращении отмечается, что предельная высота зданий в этой зоне не должна превышать 27 метров. Запланированный комплекс же почти втрое выше.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Киевляне, поддерживающие петицию, считают, что такая высотка может частично перекрыть вид на Лавру. Также они опасаются, что новый комплекс изменит панораму исторической местности и будет слишком заметным рядом с памятником. Отдельное беспокойство вызывает возможная нагрузка на район: речь идет о транспорте, инженерных сетях и инфраструктуре вокруг будущего ЖК.
Спор касается не только самого строительства. На участке уже начали демонтаж здания бывшего училища связи. Зданию почти 100 лет, оно построено в стиле конструктивизма и относится к ценной исторической застройке.
Авторы петиции просят остановить строительство и демонтировать строительный забор. Также они требуют отменить разрешения на проект, а здание бывшего училища внести в перечень вновь обнаруженных объектов культурного наследия.
Напомним, что в ночь на 15 мая российская атака повредила Киево-Печерскую лавру. По подсчётам, общий ущерб уже превышает 500 миллионов гривен, а полное восстановление лавры может занять примерно два года.