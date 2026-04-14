Суд может передать долю другим совладельцам: какие 4 условия

Доли в квартирах все чаще становятся источником конфликтов между совладельцами, особенно когда жилье невозможно поделить или использовать совместно. Закон позволяет передать такую долю другим владельцам, но только при четко определенных условиях и через суд.

Когда могут прекратить право на долю в квартире?

Украинское законодательство допускает принудительное прекращение права собственности на долю в общем имуществе, отмечается в Гражданском кодексе.

Суд рассматривает такие дела, когда доля фактически мешает другим совладельцам пользоваться жильем. Например, владельцы не могут договориться о проживании, ремонт или продажа, а один из них не участвует в содержании квартиры.

Передача доли другим совладельцам возможна только при следующих условиях:

доля является незначительной и ее нельзя выделить в натуре;

квартира или дом являются неделимыми;

совместное пользование жильем невозможно;

прекращение права не наносит существенного вреда владельцу.

Право лица на долю может быть прекращено, если это не нанесет существенный вред интересам совладельца и членам его семьи. Именно суд устанавливает этот факт при рассмотрении дела,

– рассказывает адвокат Игорь Бузовский.

Можно ли забрать долю без компенсации?

Передать долю другому совладельцу без выплаты ее стоимости невозможно. Закон требует денежную компенсацию, и это ключевое условие для принятия решения.

Средства нужно внести заранее на депозит суда. Без этого дело не будет иметь перспективы. Размер компенсации обычно определяют на основе рыночной оценки жилья, которую проводит сертифицированный оценщик.

К материалам дела прилагаются документы, подтверждающие невозможность совместного пользования. Это могут быть справки о составе семьи, подтверждение проживания, квитанции об оплате коммунальных услуг, а также выводы экспертов по техническому состоянию жилья.

Что стоит учесть совладельцам жилья?

Форма собственности влияет на дальнейшие действия совладельцев. В долевой собственности каждый имеет определенную долю, тогда как в общей совместной она не закреплена до момента разделения.

Это затрудняет разрешение споров, поскольку сначала нужно определить доли каждого. Только после этого возможны любые юридические действия с имуществом. Юристы советуют сначала пытаться урегулировать конфликт путем договоренностей. Судебное разбирательство требует времени, расходов и четкой доказательной базы.

