Можно ли прописаться на даче в Германии?

Оформить регистрацию места жительства на даче в Германии нельзя, сообщает 24 Канал.

Закон разграничивает жилую застройку и территории для отдыха, пишет Mietrecht. Дачные участки относятся именно к таким зонам, их используют для садоводства или короткого пребывания.

Это закреплено в строительных нормах. Так называемые Kleingartenanlagen предназначены только для отдыха, поэтому жить там постоянно запрещено. Даже владелец не может изменить назначение участка.

Есть и практические причины. Большинство дачных домов не соответствуют требованиям энергоэффективности, часто не имеют канализации или стабильного подключения к коммуникациям. В некоторых случаях экстренным службам сложно добраться до таких территорий, что также влияет на позицию властей.

Поэтому такие объекты не считают пригодными для постоянного проживания и не позволяют использовать их как адрес регистрации.

Какие риски для тех, кто живет на даче?

Попытки жить на даче постоянно могут иметь юридические последствия. Фактическое проживание на даче не дает права оформить регистрацию. Даже если человек проводит там большинство времени, это не меняет статус объекта и не позволяет использовать его как основное место жительства.

Если же игнорировать эти правила и жить на даче постоянно, это могут расценить как нарушение.

В случае нарушения возможны:

предписание о выселении от муниципалитета;

штрафы, которые могут достигать тысяч евро;

отсутствие официального адреса, что затрудняет получение почты, открытие банковского счета или оформление страхования.

К слову, дачные домики в Германии гораздо доступнее квартир. По данным Numbeo, стоимость жилья в Германии составляет около 5 400 евро за квадратный метр. То есть за квартиру в центре площадью 50 квадратных метров придется заплатить 270 тысяч евро. А дачные дома в среднем стоят около 50 тысяч евро.

Когда возможны исключения?

Исключения возможны, но случаются редко и зависят от статуса конкретного объекта. Например, если дом расположен в зоне смешанной застройки или имеет исторически закрепленное право на проживание.

В таких случаях все решают индивидуально, с учетом местных правил и документов на участок. Важную роль играет то, как именно эта территория определена в градостроительной документации.

Иногда разрешают временно находиться на даче, в частности в летний период. Такие условия устанавливают сами садовые общества, но они не дают права изменить официальный адрес проживания или оформить регистрацию.

