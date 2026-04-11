Чи можна прописатися на дачі в Німеччині?

Оформити реєстрацію місця проживання на дачі у Німеччині не можна, повідомляє 24 Канал.

Закон розмежовує житлову забудову та території для відпочинку, пише Mietrecht. Дачні ділянки належать саме до таких зон, їх використовують для садівництва або короткого перебування.

Це закріплено у будівельних нормах. Так звані Kleingartenanlagen призначені лише для відпочинку, тому жити там постійно заборонено. Навіть власник не може змінити призначення ділянки.

Є й практичні причини. Більшість дачних будинків не відповідають вимогам енергоефективності, часто не мають каналізації або стабільного підключення до комунікацій. У деяких випадках екстреним службам складно дістатися до таких територій, що також впливає на позицію влади.

Тому такі об'єкти не вважають придатними для постійного проживання і не дозволяють використовувати їх як адресу реєстрації.

Які ризики для тих, хто живе на дачі?

Спроби жити на дачі постійно можуть мати юридичні наслідки. Фактичне проживання на дачі не дає права оформити реєстрацію. Навіть якщо людина проводить там більшість часу, це не змінює статус об'єкта і не дозволяє використовувати його як основне місце проживання.

Якщо ж ігнорувати ці правила і жити на дачі постійно, це можуть розцінити як порушення.

У разі порушення можливі:

припис про виселення від муніципалітету;

штрафи, які можуть сягати тисяч євро;

відсутність офіційної адреси, що ускладнює отримання пошти, відкриття банківського рахунку чи оформлення страхування.

До слова, дачні будиночки в Німеччині набагато доступніші за квартири. За даними Numbeo, вартість житла у Німеччині становить близько 5 400 євро за квадратний метр. Тобто за квартиру у центрі площею 50 квадратних метрів доведеться заплатити 270 тисяч євро. А дачні будинки у середньому коштують близько 50 тисяч євро.

Коли можливі винятки?

Винятки можливі, але трапляються рідко і залежать від статусу конкретного об'єкта. Наприклад, якщо будинок розташований у зоні змішаної забудови або має історично закріплене право на проживання.

У таких випадках усе вирішують індивідуально, з урахуванням місцевих правил і документів на ділянку. Важливу роль відіграє те, як саме ця територія визначена у містобудівній документації.

Іноді дозволяють тимчасово перебувати на дачі, зокрема в літній період. Такі умови встановлюють самі садові товариства, але вони не дають права змінити офіційну адресу проживання або оформити реєстрацію.

