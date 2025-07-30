Услугами риелтора украинцы часто пользуются при поиске квартиры. В разных городах за это предусмотрена разная оплата, но есть ситуации, когда платить необязательно.

Есть случаи, когда услуги риелтора просто оплачивает владелец, а есть ситуации, когда риелторы недовыполняют свои обязанности, поэтому заказчики могут отказаться от оплаты. 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE", рассказывает об этом подробнее.

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В каких случаях можно не платить комиссию риелтору?

Когда риелтора нанял продавец или арендодатель

На рынке есть тип объявлений "без комиссии". Это означает, что продавец или арендодатель сам оплачивает услуги риелтора.

Такой формат распространен преимущественно среди застройщиков, которые сотрудничают с агентствами недвижимости. Для них лучше взять расходы на себя, чем потерять клиента из-за комиссии.

Когда риэлтор не выполняет свою работу

Риэлтор имеет определенные обязанности: искать жилье, проверять документы, организовывать показы, вести переговоры. Если он просто отправляет объявления и дальше ничего не делает, то соответственно нет причин ему платить.

В таких случаях лучше сразу спрашивать, на какие услуги со стороны риэлтора рассчитывать.

Когда сделка не состоялась

Комиссию риэлтор получает после результата, которым является подписанный договор купли-продажи или аренды. Если сделка не состоялась, ни одна из сторон не обязана платить. Это правило действует даже тогда, когда агент провел несколько показов.

Некоторые агентства берут комиссию и чисто за показы, но это должно быть подтверждено договором. Если клиент ничего не подписывал, то он ничего не должен.

Когда риелтор не подписал договор о предоставлении услуг

Клиент может отказаться оплатить услуги риэлтора, если обе стороны не подписывали договор. Даже если агент что-то показал или рассказал, он не имеет права требовать комиссию.

"Риэлторские услуги оплачиваются только при условии заключения договора, где четко прописан их объем, сроки и стоимость. Иначе это – только моральное обязательство, не юридическое, – говорит эксперт по недвижимости Олег Дерлюк в комментарии "РБК-Украина".

Как избежать конфликта с риелтором?

Чтобы не оказаться в ситуации, когда платить заставляют, нужно:

не подписывать никаких документов до просмотра объекта;

не давать предоплат без договора;

сохранять скриншоты объявлений с пометкой "без комиссии";

сохраняйте историю переписки с агентом.

В случае возникновения конфликта лучше обратиться к юристу, а не решать его самостоятельно.