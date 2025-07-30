Є випадки, коли послуги рієлтора просто оплачує власник, а є ситуації, коли рієлтори недовиконують свої обов'язки, тому замовники можуть відмовитися від оплати. 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE", розповідає про це детальніше.

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У яких випадках можна не платити комісію рієлтору?

Коли рієлтора найняв продавець або орендодавець

На ринку є тип оголошень "без комісії". Це означає, що продавець або орендодавець сам оплачує послуги рієлтора.

Такий формат поширений переважно серед забудовників, які співпрацюють з агентствами нерухомості. Для них краще взяти витрати на себе, ніж втратити клієнта через комісію.

Коли рієлтор не виконує свою роботу

Рієлтор має певні обов'язки: шукати житло, перевіряти документи, організовувати покази, вести перемовини. Якщо він просто надсилає оголошення і далі нічого не робить, то відповідно немає причин йому платити.

У таких випадках краще одразу питати, на які послуги з боку рієлтора розраховувати.

Коли угода не відбулася

Комісію рієлтор отримує після результату, яким є підписаний договір купівлі-продажу чи оренди. Якщо угода не відбулася, жодна зі сторін не зобов'язана платити. Це правило діє навіть тоді, коли агент провів кілька показів.

Деякі агентства беруть комісію і суто за покази, але це має бути підтверджено договором. Якщо клієнт нічого не підписував, то він нічого не винен.

Коли рієлтор не підписав договір про надання послуг

Клієнт може відмовитися оплатити послуги рієлтора, якщо обидві сторони не підписували договір. Навіть якщо агент щось показав чи розповів, він не має права вимагати комісію.

"Рієлторські послуги оплачуються тільки за умови укладення договору, де чітко прописано їхній обсяг, терміни та вартість. Інакше це – лише моральне зобов'язання, не юридичне, – каже експерт з нерухомості Олег Дерлюк у коментарі "РБК-Україна".

Як уникнути конфлікту з рієлтором?

Щоб не опинитися у ситуації, коли платити змушують, потрібно:

не підписувати жодних документів до перегляду об'єкта;

не давати передплат без договору;

зберігати скриншоти оголошень з поміткою "без комісії";

зберігайте історію переписки з агентом.

У разі виникнення конфлікту краще звернутися до юриста, а не вирішувати його самостійно.