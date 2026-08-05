Приходят счета за квартиру, в которой никто не живет: как ВПЛ получить перерасчет

ВНП, которые длительное время не проживают в своей квартире или доме, могут уменьшить сумму коммунальных платежей. Для этого недостаточно просто прекратить оплату – необходимо обратиться к поставщикам и подтвердить, что жильем не пользовались более месяца.

В каких случаях ВПЛ могут не оплачивать коммунальные услуги

Внутренне перемещенные лица имеют право обратиться с просьбой о перерасчете платы за отдельные услуги, если они не проживали в жилом помещении более 30 календарных дней. Такую возможность предусматривает статья 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", пояснил народный депутат Павел Фролов.

После обращения поставщик может пересмотреть начисления за холодную и горячую воду, водоотведение, вывоз бытовых отходов и природный газ. Речь идет именно о периоде, когда человек фактически не пользовался жильем.

В то же время перерасчет не распространяется на все платежи. За отопление и управление многоквартирным домом придется платить и в дальнейшем, даже если квартира какое-то время стояла пустой.

Отдельно следует следить за показаниями счетчиков. Если они установлены, данные нужно передавать ежемесячно. В противном случае поставщик может продолжить автоматические начисления.

Чтобы сумму пересмотрели, ВПЛ должна подать заявление исполнителю конкретной услуги. К заявлению нужно приложить документ, подтверждающий отсутствие в жилье. Это может быть справка ВПЛ, подтверждение прохождения военной службы, лечения или работы в другом городе, а также отметка о пересечении границы.

Для жилья на временно оккупированных территориях действуют отдельные правила. Долги за коммунальные услуги, начисленные после 24 февраля 2022 года, не должны возлагаться на жильцов такого жилья. Также их нельзя принудительно взыскивать с людей, выехавших из зон боевых действий.

Напомним, количество зарегистрированных в квартире людей может влиять на размер коммунальных платежей. Если в жилье нет счетчиков, плату за отдельные услуги часто начисляют исходя из количества прописанных, поэтому после регистрации новых жильцов суммы в платежках могут увеличиться.