У яких випадках ВПО можуть не сплачувати за комунальні послуги

Внутрішньо переміщені особи мають право попросити перерахувати плату за окремі послуги, якщо вони не проживали у помешканні понад 30 календарних днів. Таку можливість передбачає стаття 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пояснив народний депутат Павло Фролов.

Після звернення постачальник може переглянути нарахування за холодну та гарячу воду, водовідведення, вивезення побутових відходів і природний газ. Йдеться саме про період, коли людина фактично не користувалася житлом.

Водночас перерахунок не поширюється на всі платежі. За опалення та управління багатоквартирним будинком доведеться платити й надалі, навіть якщо квартира певний час стояла порожньою.

Окремо слід стежити за показниками лічильників. Якщо вони встановлені, дані потрібно передавати щомісяця. Інакше постачальник може продовжити автоматичні нарахування.

Щоб суму переглянули, ВПО має подати заяву виконавцю конкретної послуги. До заяви потрібно додати документ, який підтверджує відсутність у житлі. Це може бути довідка ВПО, підтвердження проходження військової служби, лікування чи роботи в іншому місті, а також відмітка про перетин кордону.

Для житла на тимчасово окупованих територіях діють окремі правила. Борги за комунальні послуги, нараховані після 24 лютого 2022 року, не повинні покладати на мешканців такого житла. Також їх не можна примусово стягувати з людей, які виїхали із зон бойових дій.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих у квартирі людей може впливати на розмір комунальних платежів. Якщо у житлі немає лічильників, плату за окремі послуги часто нараховують за кількістю прописаних, тому після реєстрації нових мешканців суми у платіжках можуть зрости.