Каждое третье заявление на компенсацию приостановлено: что делать владельцам уничтоженного жилья

В настоящее время рассмотрение каждого третьего заявления о компенсации за уничтоженное жилье приостановлено. Но это не означает отказ: после устранения причины комиссия должна возобновить рассмотрение.

Что делать, если рассмотрение заявления о компенсации приостановлено

Из 186 тысяч заявлений о уничтоженном жилье рассмотрение более 61 тысячи было приостановлено – это 33% от всех поданных заявлений. Что делать заявителям в такой ситуации, рассказала представительница Уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина.

Сначала нужно выяснить причину приостановки. Комиссия должна уведомить заявителя о своем решении не позднее следующего рабочего дня и указать полный перечень причин.

Если заявление подавалось через "Дию", стоит проверить уведомление и его статус. За дополнительной информацией можно обратиться в комиссию, создаваемую органом местного самоуправления или военной администрацией соответствующей общины.

Если рассмотрение приостановили из-за отсутствия документов или определенных сведений, нужно подать именно то, что не хватает. Комиссия не может требовать другие документы, кроме тех, отсутствие которых стало причиной приостановки. Исключение возможно, если необходимость в них возникла уже после подачи дополнительных материалов. После устранения причины комиссия должна возобновить рассмотрение заявления в течение пяти рабочих дней.

Если жилье расположено на определенной территории активных или возможных боевых действий и обследовать его на месте невозможно, это можно сделать дистанционно.

Для подтверждения уничтожения используются спутниковые снимки, материалы с беспилотников, фото и видео заявителя, а также данные полиции и ГСЧС. Если этих материалов недостаточно, заявителю дается 90 календарных дней для подачи дополнительных доказательств.

Если человек не знает, какая комиссия рассматривает его заявление, нужно обратиться в орган местного самоуправления или военную администрацию общины, где расположено уничтоженное жилье. Там должны предоставить информацию и консультацию по вопросам компенсации.

Важно! Дополнительную консультацию по программе "еВосстановление" можно получить по номеру правительственной горячей линии 1545.

Напомним, если комиссия не приезжает для осмотра поврежденного жилья, владельцу следует письменно обратиться в орган, ответственный за осмотр, и попросить объяснить причину задержки. Заявление на компенсацию должно быть рассмотрено в течение 30 календарных дней со дня его подачи.