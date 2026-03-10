"Было плохо, стало еще хуже": почему новая Namelaka вызвала споры

В центре Киева открыли новую кондитерскую Namelaka с ярким розовым фасадом. Необычный цвет здания сразу вызвал дискуссии в соцсетях, ведь заведение появилось в советской многоэтажке.

Где открылась новая кондитерская Namelaka?

Новое заведение открыли 6 марта на улице Большой Васильковской, 51. Кондитерская расположена недалеко от станции метро "Олимпийская" и Киевского национального академического театра оперетты, пишет издание "Хмарочос".

Это уже вторая локация сети Namelaka в столице. Первое заведение работает на Подоле. Новое пространство значительно больше, его площадь составляет около 600 квадратных метров.

Заведение обустроили на первом этаже первой советской 16-этажки. Фасад здания полностью перекрасили в насыщенный розовый цвет. До реконструкции он имел типичный серый фасад, характерный для жилых домов.

Как выглядит здание сейчас / Фото из соцсетей

Розовый цвет резко контрастирует с окружающей застройкой. Рядом расположены здания со сдержанными светлыми фасадами и исторические сооружения. Именно поэтому новый вид помещения сразу привлек внимание и стал предметом обсуждения в сети.

Почему розовый фасад вызвал споры?

Фотографии здания быстро распространились в соцсетях. Часть пользователей назвала новый фасад ярким и современным решением, которое добавляет городу цвета.

Некоторые относятся к идее критически. Они считают, что столь насыщенный цвет не соответствует характеру улицы и плохо сочетается с соседними зданиями.

В соцсетях можно увидеть подобные комментарии:

"Весь дом имеет отвратительный вид и отвратительные цвета. Бизнес не может ждать пока город перекрасит совдепию";

"Было плохо, стало еще хуже";

"Мне нравится, как эта зефирка держит на себе серое одоробло";

"Надеюсь намелака будет открываться и делать такую красоту по всей стране";

Также шутят об этом контрасте барби-стиля. Пользователи даже создают фотоколлажи, в которых добавляют розовый цвет к другим зданиям столицы.

Фотоколлажи с другими зданиями Киева / Фото Антона Пашкевича @pskvc

Что говорят архитекторы о дизайне здания?

Проект разработала архитектурная студия Nemov. Архитекторы объясняют, что перед началом работ проверили статус здания.

По их словам, этот дом не имеет статуса памятника архитектуры. Также для него не утвержден паспорт фасада, который обычно регламентирует изменения внешнего вида здания.

Интерьер кондитерской Namelaka / Фото NEMOV Studio

Архитекторы отмечают, что дом уже неоднократно менялся и фактически потерял первоначальный вид. Поэтому команда решила создать новый фасад, который должен был бы сформировать узнаваемый образ заведения.

В Namelaka мы сохранили подобные пропорции оконных импостов и обратили внимание на цвет соседних зданий. Фасад театра оперетты имеет розовый цвет – это и стало одним из дополнительных ориентиров при выборе цвета кондитерской,

– рассказал соучредитель Nemov Роман Мовляйко в комментарии для Виледжа.

Даже несмотря на критику фасада, в заведение выстроились длинные очереди Пользователи соцсетей пишут, что стояли по полтора-два часа, чтобы попасть внутрь.

